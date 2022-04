Ve čtvrtek 14. dubna byl Radkovi předán speciálně upravený automobil, který může ovládat rukama a posunout se tak v životě dál a stát se soběstačným. Vše pod heslem nadačního fondu Regi Base I. „Pomáháme těm, kteří za nás sloužili“.

„Za necelé dva roky, kdy vznikla sbírka na popud Radkova bratra, jenž je sládkem pivovaru Kamenice, se podařilo vybrat přes milion korun. Díky tomu je nyní možné Radkovi značně ulehčit život, aby zvládal běžné činnosti. Původním záměrem sbírky bylo vybrat 715 tisíc korun na pořízení speciálně upraveného automobilu, ovšem podařilo se mnohem více a peníze zbyly i na speciální pomůcky pro Radka,“ sdělila mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.

A zapojili se i Radkovi kamarádi - plavci. HZS Středočeského kraje v rámci každoročních fyzických testů v roce 2020 uspořádal akci „Plaveme pro Radka“. Cílem bylo za každý uplavaný metr darovat do sbírky jednu korunu. Celkem se tak podařilo vybrat a odeslat na transparentní účet 19 400 korun.

Sám Radek říká: „Několikrát jsem měl myšlenky na to, že to vzdám, pak se mi do rukou dostaly vzkazy, které mi posílali prostřednictvím darovaných částek známí a kamarádi, ale i úplně neznámí lidé, kterým nebyl můj osud lhostejný. A to mě vždycky nakoplo k tomu, abych pokračoval dál v rehabilitacích a abych se dál snažil. Dneska cítím závazek a chci společnosti a lidem vrátit to, jak mi pomohli, a doufám, že se jednoho dne budu moct v nějaké podobě vrátit a znovu pomáhat lidem.“

Náměstek krajského ředitele HZS Středočeského kraje pro IZS a operační řízení Miloš Hladík k dodal:„S nadačním fondem Regi Base I. jsem již několikrát spolupracoval, a to právě při úrazech hasičů a skutečně jsem rád, že je zde organizace, které není lhostejný osud lidí, kteří zasvětili svůj život pomáhání druhým. Radek byl velmi cenným kolegou, vzdělaný a rozuměl práci, kterou vykonával. Budeme rádi, když se mu podaří překonat veškeré překážky a bude možné, aby pro nás opět pracoval“.

"Děkujeme všem, kteří pomohli k tomu, že dnes mohl být Radkovi slavnostně předán automobil a mnoho dalších pomůcek. Věříme, že mu usnadní jeho další fungování a jeho návrat k co možná nejnormálnějšímu životu, který vedl před svým úrazem," uzavřel Miloš Hladík.