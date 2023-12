Jelikož se jedná teprve o druhý podnik svého druhu v České republice, mezi zvědavci byla i řada místních, kteří dorazili buď cíleně a nebo zcela náhodou. „Jeli jsme se se synkem na nákup do Billy a mile mě překvapilo, co se tady dnes otevírá. Je to velké lákadlo. Fastfoody máme v oblibě, akorát to bude další útok na moji peněženku," řekla mladá maminka z nedalekých Třebusic.