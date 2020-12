„Mnohá města a obce uvažují o vyřešení citelných propadů ve svých rozpočtech vlivem koronavirové pandemie navýšením městských poplatků a daní. Nám však přijde nefér přenášet řešení finanční krize veřejných rozpočtů na obyvatele. Proto jsme se rozhodli veškeré poplatky ponechat v nezměněné výši a nezaviněné propady příjmů městského rozpočtu zvládnout jinými cestami,“ uvedl primátor Kladna Milan Volf (Volba pro Kladno).

U poplatků, kde o jejich výši rozhodují sami radní, bylo rozhodnuto okamžitě. Zájem na zdražování neavizovala žádná z koaličních stran. U cen, které jsou závislé na trhu, byla jednání komplikovanější. Jako nejnáročnější označil kladenský primátor vyjednávání ceny dodávek tepla.

„Po velmi náročném vyjednávání s kladenskou teplárnou se podařilo usmlouvat i cenu tepla. A musím říct, že slovo usmlouvat, je zcela na místě. Městská společnost Tepo Kladno, která je dodavatelem tepla pro koncové zákazníky, tak může ponechat cenu na úrovni roku 2020,“ podotkl primátor Volf.

Za zpracování komunálního odpadu zaplatí v roce 2021 Kladeňáci opět 780 korun za osobu a kalendářní rok s tím, že zůstává v platnosti osvobození od poplatku pro děti do věku tří let a seniory starší 70 let. Stejné zůstávají i sazby poplatků za užívání veřejného prostranství, za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem nebo hřbitovní místo.

I představenstvo společnosti Vodárny Kladno – Mělník (VKM) stanovilo cenu vodného a stočného pro rok 2021. Ze 105 korun se zvyšuje na 107,90 korun včetně DPH za jeden kubík vody. To představuje navýšení o 2,8 %, tedy pod úrovní inflace roku 2020.

„Cena se mění konkrétně o 1,67 Kč za dodávku kubíku pitné vody a o 1,23 Kč za odvedení a vyčištění kubíku vody odpadní. Hlavním důvodem nové ceny je především probíhající obnova vodárenské infrastruktury VKM. V prvé řadě jde o obnovu hlavních přivaděčů vody do města, které byly vybudovány koncem šedesátých a počátkem sedmdesátých let minulého století. Významný vliv mají i náklady na aktuální opatření spojená s řešením nedostatku vody ve vodárenské soustavě a koronavirové krize. Přes veškeré vyjmenované důvody je navýšení ceny vody pod inflací a reálná hodnota vody se tedy nezvyšuje,“ uvádí v tiskové zprávě vedení společnosti zastoupené ředitelem VKM Josefem Živnůstkem.