V karanténě je v těchto dnech i poslanec Parlamentu České republiky Vojtěch Munzar (ODS), který se před deseti dny vrátil z italského horského střediska, kde už roky pravidelně tráví zimní dovolenou.

Vyhlášení nejlepších sportovců Kladenska za rok 2018 v Hotelu Sletiště. Poslanec parlamentu Vojtěch Munzar | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

„Aniž bych měl nějaké příznaky obávaného koronaviru a od ohniska nákazy jsem byl koncem února dost daleko, po návratu do Čech jsem svůj pobyt v Itálii hned oznámil hygienikům a zůstal raději v domácí karanténě. Do dnešního dne jsem zdráv. Izolace mi vyprší koncem týdne. Jediné, co mě mrzí, že jsem se nemohl zúčastnit předávání cen mladým hokejistům na kladenském zimním stadionu, což jsem už před časem přislíbil a nebyl jsem letos ani na 17. Plese města Slaného, kde bývám pravidelným hostem,“ řekl poslanec Munzar.