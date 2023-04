/FOTO, VIDEO/ Hororové vystoupení v podání aktérů Ohana horor cirkusu určené jen pro silné povahy, mohou zhlédnout až do soboty 8. dubna návštěvníci show v Kladně. Umělecká skupina složená z evropských a asijských artistů přijela po roce do největšího středočeského města s tématem nazvaným Poslední nádech.

Ohana cirkus v Kladně | Video: Jitka Krňanská

Téma, které si rozhodně nebere servítky, diváky přenese do momentu katastrofy lidstva a jeho boje o přežití. „V představení se střídají morální zásady a prostředky civilizace, jak ustát nový život a ukořistit tak pro sebe to nejdůležitější - s poznáním nových znetvořených bytostí. Pro každého může zpočátku tento symbol představovat něco jiného, nicméně v závěru pochopí, co je tím nejdůležitějším,“ říká za cirkusový tým Matěj Břešťák.

Stan stojí na louce u Oazy v Kročehlavech. Ve čtvrtek, v pátek a v sobotu je vystoupení od 19 hodin. Představení je určeno zejména dospělým a dětem starším 10 let.