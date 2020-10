Ti, kteří nebyli se situací předem seznámeni, se v pondělí ráno nestačili divit. Jejich pobočky otevřely oproti zvyklostem až v 10 hodin, přičemž následovala dvouhodinová polední pauza. Naštvaní klienti čekali ze zvyku před poštou už před 8. hodinou. A stejná situace se bude patrně opakovat i ve středu.

Například v patnáctitisícovém Slaném, které je obcí s rozšířenou působnosti a služby pošty využívá až 36 tisíc lidí, novinku zatím veřejnost nepřijala. Sice zde i nadále funguje pošta také v sobotu od 8 do 12 hodin, ale zda tomu tak bude i po Novém roce, se neví. Sobota je pro místní a dojíždějící klíčová.

„Situace nás znepokojuje. S paní ředitelkou pobočkové sítě, která má oblast na starost, jsme měli již schůzku. Bylo nám přislíbeno, že soboty budou do konce roku zachovány. Jak to bude dál, zatím nevíme,“ potvrzuje tajemník Městského úřadu ve Slaném Jaroslav Brabec.

Kladenský deník zjišťoval, zda je reálné, aby víkendový provoz pošty ve Slaném zůstal zachován i v následujícím období. „Komunikace mezi Českou poštou a MÚ Slaný probíhá na standardní úrovni. Stejně jako komunikujeme s dalšími starosty nejen o hodinách pro veřejnost, ale i o dalším nastavení poštovních služeb. Náš nový model otevíracích hodin pro zákazníky není stoprocentně rigidní a dalším debatám se Česká pošta nebrání. Vyhodnocujeme zkušenosti s dosavadním nastavením, které po celé České republice funguje od září, respektive října,“ sdělil mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

S novou situací nejsou spokojeni ani lidé ve Pcherách. Jak potvrdil místostarosta Pcher Marek Beznoska: „Hodně obyvatel, včetně mě, dojíždí do Prahy a pokud skončím v pět odpoledne, nemám šanci si poštu vyzvednout ani do 18 hodin. Uvítali bychom spíše prodloužení provozní doby třeba do 20 hodin alespoň jeden den v týdnu anebo otevření v sobotu,“ říká místostarosta.

Bez služeb České pošty se neobejdou ani ve Velvarech, kde navíc před dvěma lety skončila Česká spořitelna. Živnostníci mají poslední možnost, kde ukládat své tržby. „Velice si vážíme toho, že poštu ve Velvarech máme. Využívají ji stovky lidí i z okolí. Negativní ohlasy na zkrácení pracovní doby jsme již zaznamenali. Nad druhé straně jsme rádi, že u nás pošta nekončí. Jsou obce, kde již zanikla,“ potvrzuje starosta Velvar Radim Wolák.

Zatím nelze odhadnout, zda změna ve Velvarech nezpůsobí úbytek klientů pošty. Úsporná opatření však nepochybně zvýší požadavky na personál.

K redukci pracovní doby došlo v uplynulých dnech i na poště v Unhošti, kde mají dosud sobotu zachovánu. „U nás před časem skončila Česká spořitelna. Jsme také odkázání na služby České pošty. Sobota je pro nás benefitem. Jsou lidé, kteří si v týdnu svoje věci nestačí vyřídit. Uzavření pošty v sobotu si nedokážeme představit,“ konstatuje starostka Unhoště Iveta Koulová.