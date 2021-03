„Minulá Rada města rozhodla o prodeji tohoto pozemku včetně podmínek, co se tam má, či dá postavit. Veřejnosti představila záměr poskytnout ho pro stavbu výškové budovy,“ sdělila mluvčí kladenské radnice Lenka Růžková.

Bývalý radní pro rozvoj města, dnes člen opozice, Lukáš Hanes (ODS) sdělil, že minulá rada pouze zveřejnila záměr prodeje a nerozhodla o prodeji, jak mylně uvádí tisková mluvčí magistrátu. „Z logiky věci vyplývá, že pokud bychom rozhodli o prodeji, bylo by to prodané a nemohlo by to prodávat stávající vedení znovu. Záměr jsme nakonec přehodnotili s tím, že se musí území pojmout komplexně včetně návazností na okolí,“ upřesňuje Lukáš Hanes a dodal: „K prodeji pozemku nedošlo, vzhledem k medializaci záměru se ozvali další investoři, kteří požadovali více času a chtěli jasnější podmínky s tím, že byli ochotní městu zaplatit a nabídli dokonce více peněz. Výsledkem bylo, že město by prodejem pozemku získalo ještě i více než původně odhadovaných 60 milionů korun.“

Co se týká zamýšlené výškové budovy, autor původní studie se nechal inspirovat chicagskými mrakodrapy. Legendární starosta Chicaga Antonín Čermák byl kladenským rodákem a stavba by tak v budoucnu mohla nést i jeho jméno. Součástí tehdy navrhované stavby mělo být i několikapatrové podzemní parkoviště a veřejně přístupná střešní vyhlídka, ze které měl být poskytnut výhled nejen na významnou část středních Čech a při velmi dobré viditelnosti i Krkonoše.

Nové vedení města to vidí trochu jinak. Současný finanční odhad a přínos do městské kasy je třetinový, ale co zde bude stát a kdo stavbu vybuduje, je zatím otázkou. Pozemek byl nabídnut za cenu 3200,-Kč/m², Jeho rozloha je kolem sedmi tisíc metrů čtverečních.

Jak potvrdila mluvčí současného primátora Milana Volfa (Volba pro Kladno), Lenka Růžková, záměr prodeje pozemku trvá, zda a pro co bude využit, je však stále obsahem diskuze.