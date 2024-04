/FOTOGALERIE/ Malé, velké, tlusté i tenké, někde na koštěti, jinde s kočkou. Nejrůznější postavy čarodějnic zaplavily obce Lány a Žilinu. V Lánech vše odstartovala výzva Ozdobme si čarodějnicemi Lány i Vašírov. To nejen v Žilině, ale i například Velké Dobré a Družci, soutěží o Miss čarodějnici.

Čarodějnice v Žilině. | Foto: Jitka Krňanská

Ve fantazii se meze nekladly. Figuríny čarodějnic, ježibab i jinými strašidel se v Lánech pomalu, ale jistě začínaly množit. "Věřte, že kolemjdoucím a především dětem uděláte velkou radost," stojí ve výzvě na facebooku.

"Nevyhlašujeme soutěž, ale fotografie s černokněžnickou dekorací lánských či vašírovských domů a jejich okolí zaslané na email: kultura@obec-lany.cz odměníme drobnou pozorností přímo do vaší poštovní schránky. Do předmětu emailu uveďte heslo CARODEJNICE a nezapomeňte připojit svoji adresu. Fotografie posílejte do 10. května 2024," dodávají pořadatelé.

Čarodějnice všude kam oko dohlédne jsou také v Žilině. I zde nechyběla výzva na sociální síti, ovšem čarodějná výzdoba je v obci tradicí již od roku 2011.

V Žilině mohou lidé posílat své čarodějnice mailem nebo whatsappem do soutěže Miss čarodějnice.