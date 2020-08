Hlavní organizátorkou bazárku je Alena Karlíková, manželka šerifa osady.

„Hadříky, boty, kabelky, hračky, knihy, gramodesky, porcelán, ložní prádlo a další hromadím celý rok ve svém kladenském domě a následně vše se sousedkami třídíme, rozvěšujeme na ramínka a vystavujeme na stolech," říká Karlíková, které se letos sešlo doma asi tak sto banánových krabic plných věcí. Ty donesou průběžně lidé zhruba ze stovky chat.

„První roky jsme pořádali bazárek pouze o víkendu, ale zájem je tak veliký, že postupně věci denně doplňujeme a za laskavé přízně majitelů hospody, nabízíme věci k prodeji na sále podniku i v dalších dnech. Letos ho mohou návštěvníci, kolaři a další turisté navštěvovat až do pondělí 10. srpna, denně od 10 do 17 hodin, dokud bude co prodávat,“ říká Alena Karlíková.

Té ochotně s organizací a prodejem věcí pomáhají kamarádky Zdena, Bára, Verča, Anetka, Gábina, Vlastička a další sousedky.

Příští rok bude jubilejní. Protože se z bazárku stala příjemná společenská akce, kde lidé nejen dobře nakoupí, ale rádi zde posedí na pivu či si pochutnají na místních zvěřinových specialitách, zvažují pořadatelky i hudební doprovod.

„Je tady velice dobrá atmosféra a lidé se zde zdržují i déle než jen kvůli nákupu věcí, rádi bychom jim akci zpříjemnili za doprovodu třeba nějaké fajn kapely. Za rok tedy uvidíme,“ uzavírá Alena, která je za pultem jako doma, jelikož sama roky provozovala Koloniál Karlík v Kladně na Sítné.

„Strašně mě to baví, mám to v genech, i moje babička mívala obchod s pekárnou. Jsem v důchodu a užíváme si manželem život na chatě a krám už nemáme, takže si to po roce vždycky ráda zopáknu. Mám radost z toho, že jsou nakupují šťastní a pokaždé zde uloví nějaký prima kousek a odcházejí spokojení,“ uzavírá pořadatelka.