V sobotu a v neděli se bazárek koná od 11 do 18 hodin a ve stejném čase i celý příští týden. "Zboží se bude denně doplňovat a koupíte ho doslova za lidovku, kousek za desetikorunu. Pokud ale chce někdo přispět Moravanům, může dát i více. Dobrovolnosti se meze nekladou," řekla hlavní pořadatelka a koordinátorka akce Alena Karlíková.

"Bazárek určitě stojí za návštěvu, v nabídce jsou samé pěkné věci, často málo nošené nebo vůbec, a koupíte zde vše, nač jen pomyslíte. Kromě oblečení, obuvi a kabelek i další pěkné předměty do domácnosti, knihy, hudební nosiče, DVD, ale i obrazy, ubrusy, ložní prádlo a další věci, co kdo věnoval. Návštěvníci bazárku přijíždějí každoročně i ze vzdálenějších míst a jsou pokaždé nadšeni. Takže je to i prima tip na výlet. V zahradě restaurace můžete návštěvu spojit s obědem," doplnila Karlíková.