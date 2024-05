Úklid si vyžádala návštěva inspektorů ve švermovské prodejně s pečivem pod značkou Marfi podnikatelky Marie Fiškové na Havlíčkově náměstí. „Kontrola zde proběhla ve čtvrtek 23. května. Odhalila myší trus a stejně tak hmyz. Povolení k obnovení prodeje bylo vydáno v pondělí 27. května,“ uvádí se v inspekční zprávě ČPZI na webu Potraviny na pranýři.

"Myší trus našli kontroloři ve spojovací chodbě, kde není výroba. Je to jen průchod, chodbička pro zaměstnance a stály tam bedny, kde našli asi čtyři bobky a jednoho pavouka. Vše jsme odstranili, uklidili a dokonce přes víkend i vymalovali. V pondělí jsme dostali hned povolení otevřít, ale museli jsme nejdříve napéci zboží, aby bylo co prodávat," řekla k situaci majitelka švermovského pekařství Marie Fišková.

"Mrzí mě, že pekařství provozuji 17 let a máme mnoho spokojených zákazníků. Nikdy problém nebyl. Bohužel kontrola přišla na udání jedné pracovnice, kterou jsem propustila, protože kradla. Tak se mi pomstila a poslala hned čtyři udání. Na nedostatky se nevymlouvám, ale každá důsledná kontrola zpravidla vždy něco najde. Z naší strany je už vše v pořádku a doufám, že naši zákazníci k nám budou mít důvěru i nadále," dodala Marie Fišková.

Další kontrola v centru Kladna

Ve stejný den si posvítili kontroloři i na další dva podniky přímo v centru Kladna. Od té doby je kvůli špíně i dalším závadám zavřená smíšenka na hlavní třídě T.G. Masaryka nedaleko radnice, kterou provozuje Huynh Le Xuan pod názvem Centrum levného nákupu.

Před vchodem na stojanech a v bednách mají tradičně vyložené i květiny. V těchto dnech zde narazíte pouze na zavřené dveře. Inspektoři totiž v krámě našli závad více než dost. „V prodejně není přístup k teplé vodě, není kde omývat nádobí, které přichází do styku s potravinami a stejně tak si nemají prodávající kde omýt ruce pod teplou vodou,“ uvádí se v inspekční zprávě.

V obchodě byla dle kontrolorů velká špína na podlaze i v regálech, plísně na stěnách a také zde se nacházel trus hlodavců. V době návštěvy kontrolorů byla v krámě dokonce přítomna i domácí a jiná zvířata.

Do jídla se prý nic nedostalo

A závady našli uplynulý čtvrtek 23. května inspektoři i v Parenzo pizerii ve Váňově ulici. Podnik láká z ulice na výtečnou pizzu a stejně tak na vyhlášené pivo Stella Artois. V neposlední řadě na polední menu od pondělí do pátku. Nechybí posezení na letní předzahrádce. Nicméně, i v tomto případě byl dle výsledku kontroly nalezen trus hlodavců ve skladu a ve sklepě. Mimo provoz byla dle inspekční zprávy několik dní pouze část podniku - sklad potravin a sklepní prostory včetně skladu sudů. Pizzerie jako taková uzavřena nebyla.

Kladenský deník oslovil jejího albánského provozovatele Daniela Dušího. "Pochopitelně nás to mrzí, že kontrola našla nedostatky, ale zákazníkům můžeme zaručit, že do jídla se nikdy nic špatného nedostalo a taky proto pizzerie nebyla zavřená ani den. Podnik provozuji v Kladně s bratrem dvacet let. To, že jsme na pranýři, je nepříjemné a nerad bych, aby to lidi odradilo. Dnes je už vše uklizené podle požadavků kontroly, která po opakované návštěvě odešla ve středu 29. května spokojená," uzavřel majitel Parenzo pizzerie Daniel Duší.