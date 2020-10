U volební komise čas utíká pomalu, pokud voliči právě nechodí, někdo sedí se založenýma ruka, jiný si čte, luští křížovku, mladí většinou brouzdají po internetu. Paní Hana v nečinnosti dlouho nevydrží, dala proto přednost ručním pracím.

Paní Hana si krátí čas u voleb háčkováním. | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová

Háčkování je prima kratochvíle. Co to bude až to bude? Že by bačkůrky pro miminko? Když přijde volič, šup s klubíčkem do tašky.