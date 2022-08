Slánskem ani Kladenskem sice neprotéká žádná řeka, přesto byla jejich pomoc nezbytná například v nedalekých Kralupech nad Vltavou, kam byla parta zlonických hasičů povolána na pomoc. Jak vzpomíná současný velitel jednotky SDH Zlonice Ladislav Jirásek, tehdy mu bylo sedmadvacet let a to, co viděl v Kralupech, nikdy předtím nezažil. „U Nelahozevsi plavaly po poli celé střechy domů, některé byly i na stromech. To si člověk opravdu ani nedokáže představit, dokud to nevidí,“ potvrzuje pamětník, který je dobrovolným hasičem od svých devatenácti let.

V srpnu 2002 vyzvalo ke spolupráci v Kralupech zlonické hasiče, kteří jsou JPO3, středočeského operační středisko. „Pod vedením velitele Stanislava Hrachy jsme tehdy vyjeli v patnácti lidech. Dorazili jsme ve dnech, kdy už největší voda opadla a čerpali jsme lidem hlavně vodu ze sklepů ve starých Kralupech. Měli jsme na starosti úsek k mostu do Lobečku, kde jsme končili ve škole u vody. Pomáhali jsme tam celý týden a večer se vždy vraceli domů. Nebylo by tam ani, kde přespat,“ vzpomíná Ladislav Jirásek.

Zdroj: Deník/Jan LakomýKromě čerpání vody ze sklepů omývali zloničtí chlapi zablácené náměstí hadicemi a košťaty. "Všude byl velký nepořádek. Nic podobného jsem předtím opravdu neviděl. A nezažili to ani místní obyvatelé. Tehdy to opravdu byla stoletá voda. Nejhorší bylo koukat na to, jak mají lidé všechno zničené, neměli najednou vůbec nic. Rozhodně na tom psychicky nebyli dobře, ale nesli to statečně. Zkrátka jim nezbylo nic jiného, než se zapojit, následky pohromy co nejdříve zlikvidovat a dát si bydlení do původního stavu,“ dodal hasič.

„Co bylo možné zachránit a umýt, omývalo se vodou se savem. Co bylo potřeba, jsme prostě dělali. Až po našem týdenním pobytu nás všechny naočkovali proti žloutence,“ dodal hasič. „Ještě více než my ale pomáhali vojáci, kteří se podíleli hlavně na vyklízení objektů. Ti si mákli opravdu hodně,“ potvrzuje Jirásek a dodává: „I když místním nezůstalo téměř nic, ještě na nás pamatovali s občerstvením. Snažili se o nás co nejlépe postarat. Lidé od Vltavy byli opravdu vděční za každou pomoc.“

Stejně jako jiní hasiči pomáhají ti ze Zlonic celoročně, jak je potřeba. Navíc jsou zálohou slánských profesionálních hasičů, a tak jsou prakticky stále v pohotovosti. Naposledy zloničtí pomáhali počátkem letošního července při velkém požáru kovošrotu opět v Kralupech nad Vltavou. A humanitární pomoc poskytli vloni i Moravákům po ničivém tornádu. „Tam jsme jim vezli hlavně střešní latě a další stavební materiál,“ připomněl Jirásek. Zloničtí hasiči pomáhají při požárech a dalších katastrofách už od roku 1879, kdy byl jejich zakladatelem a prvním velitelem František Linhart.