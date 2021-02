Může se vyskytnout u dětí všech věkových kategorií od novorozenců po dospívající, a to za dva až šest týdnů po prodělané infekci. Děti mohly prodělat infekci zcela nepozorovaně, rozhodně nemusí mít pozitivní testy, varuje primář.

„Onemocnění bohužel není vzácné. Na dětských odděleních pražských klinik leží aktuálně řada dětí s tímto onemocněním a i my jsme už diagnostikovali pacienta ze Slaného. Onemocnění může být život ohrožující a rovněž může mít vážné následky. Na druhé straně včas podchycené je vyléčitelné. Nás lékaře na dětském oddělení vede snaha udělat vše proto, abychom mohli podchytit pokud možno všechny potenciální pacienty a aby nám zbytečně neumíraly na covid-19 i děti,“ uvedl primář Jiří Havránek.

Rodiče by měli být obezřetní, pokud má dítě horečky vyšší než 38,5 stupně Celsia trvající tři a více dní a současně jsou přítomny dva z následujících pěti příznaků:

1) vyrážka

2) popraskané zarudlé rty, zarudnutí v dutině ústní a zbarvení jazyka do sytě červené (připomíná barvu malin)

3) otok hřbetů rukou a nártů nohou a olupování kůže na dlaních nebo ploskách

4) nehnisavý zánět spojivek

5) průjem, zvracení nebo bolesti břicha.



Pokud se příznaky vyskytují, měli by rodiče vyhledat s dítětem odbornou lékařskou péči.