Pozor na nové výluky na kladenské a berounské trati, varují dráhy

Střední Čechy – Ostražitost si od cestujících využívajících železnici vyžádají nové výluky na tratích spojujících s Prahou Kladno a Beroun. Ve čtvrtek na to upozornil Petr Pošta z centrály Českých drah. V obou případech se jedná o změny, které nemají mít dlouhodobý charakter.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Obzvláště Pošta vyzdvihl opravy trati v úseku Praha-Bubny/Vltavská–Kladno, kde je nepřetržitá výluka ohlášena od 18. listopadu (od třetí hodiny v noci) do noci na 26. listopad (s ukončením v 1.45). „České dráhy zajistí několik linek náhradní autobusové dopravy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů," konstatoval Pošta.

V Praze pojedu náhradní autobusy k metru a od metra – podobně jako při minulých výlukách však nepůjde vždy o stejné místo. V pracovních dnech od půl šesté do osmé večer budou náhradní autobusy jezdit jen po trase Hradčanská–Kladno–Kladno-Ostrovec. V noci a o víkendech budou v Praze zajíždět až na Vltavskou. „Pojedou jak zastávkové spoje, tak zrychlené spoje po dálnici D7. Stanici Unhošť budou obsluhovat spoje linky U z Kladna,“ doplnil Pošta.

Už od pátečního rána (17. listopadu od 7.00), ale jen do nedělní půlnoci je na trati Praha–Beroun plánována nepřetržitá výluka na pomezí hlavního města a Středočeského kraje: v úseku Praha-Radotín–Dobřichovice. Práce na této trati pak budou pokračovat ještě týden – od 20. do 27. listopadu. To však již výluky nebudou nepřetržité, ale jen během dne: od 8.10 do 16.00. V ranní i odpolední špičce by už vlaky měly jet tak, jak jsou pasažéři zvyklí. Změny je dobré sledovat – přičemž obecně lze konstatovat, že osobní vlaky budou mezi pražským Radotínem a Berounem jezdit v prodlouženém intervalu 60 minut a některé rychlíky na trase České Budějovice–Příbram–Beroun–Praha pojedou odklonem přes Rudnou.