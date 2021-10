V roce 2026 by se mělo začít pracovat na zaokruhování železničního spojení na Letiště Václava Havla. Kolejové propojení z letiště směrem na Jeneč umožní jeho přímé spojení s Kladnem.

Na rekonstrukci trati z centra Prahy do Kladna naváže novostavba v úseku Praha-Ruzyně – Praha-Letiště Václava Havla. Ta se bude realizovat v letech 2024 až 2029. V rámci tohoto projektu vznikne nový přestupní terminál Dlouhá Míle s kapacitním parkovištěm P+R. Samostatnou akcí bude novostavba stanice Praha-Letiště Václava Havla. Ta se začne budovat v roce 2024 a dokončena bude o pět let později. Půjde o podzemní stanici a cestující se z ní dostanou přímo k oběma letištním terminálům.

Projekt železnice Praha – Kladno – Letiště Václava Havla je rozdělen do více úseků. Na kolejovém rozvětvení stanice Kladno naváže na aktuální etapu další, konkrétně modernizace trati Praha-Ruzyně – Kladno. Ten je momentálně ve fázi přípravy podkladů pro stavební povolení a realizovat se bude v letech 2022 až 2025.

Železniční stanice Kladno bude modernizována a vzniknou zde nová nástupiště i bezbariérově přístupný podchod. Interiér budovy bude rekonstruován, což umožní vznik bezpečných a komfortních prostor pro cestující nebo více komerčních služeb. Zastávka Kladno město se posune k centru Kladna, v podstatě půjde o novou zastávku. Mimoúrovňový přístup na nástupiště bude z chodníků silničního nadjezdu, a to po schodištích a eskalátorech, bezbariérový přístup zajistí výtahy.

Díky zdvoukolejnění a elektrifikaci celé trati dostanou obyvatelé Kladenska možnost cestovat moderní a ekologickou dopravou 21. století, která přinese významnou alternativu současné individuální automobilové dopravě. Podle propočtů ubude v ulicích Prahy 6 každý den 2,5 tisíce aut, které dnes slouží k dopravě z Kladna do Prahy a zpět.

Pro Kladno, které je největším městem Středočeského kraje, se jedná o zásadní projekt. Nejen z něj, ale i okolních obcí dojíždí denně do Prahy více než 16 000 osob.

Práce na modernizaci kladenské trati by mohly začít už v roce 2022. | Foto: Vizualizace: SŽ

/VIZUALIZACE/ Modernizace železniční trati mezi Kladnem a Prahou se posunula zase o další krok dopředu. Správa železnic vypsala ve čtvrtek 7. října výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro úsek železniční trati z Kladna do Kladna-Ostrovce. Zahájení stavby je plánováno v příštím roce, zahrnovat bude kompletní rekonstrukci, zdvoukolejnění a elektrifikaci celého úseku. S dokončením všech etap projektu se počítá v roce 2029.

