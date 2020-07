Vzhledem k tomu, že řidiči nevjedou do Kladna ani z druhé strany od Rozdělova Smečenskou ulicí, která je uzavřena až do konce srpna a objízdná trasa je přetížená, je potřeba si pro cestování městem vytvořit dostatečnou časovou rezervu.

Ke zdržení Na Cikánce se přidaly navíc komplikace v podobě kompletně uzavřené Průmyslové ulice. „Od soboty 18. do pondělí 20. července budou silničáři opravovat druhou polovinu přejezdové konstrukce, Průmyslová ulice by už měla být průjezdná, ale naopak se uzavře sousední ulice Na Kopci. Vzhledem ke kolonám, které se dají očekávat, by lidé měli počítat i se zdržením v městské hromadné dopravě,“ sdělila mluvčí kladenského magistrátu Lucie Steinerová.