Z důvodu opravy lávky pro pěší a energomostu u 7. a 8. ZŠ Kladno platí uzavírka podjezdu až na výše zmíněné výjimky do 13. srpna. Následovat bude dále uzavírka pro veškerou dopravu od 14. do 21. července.

Vzhledem k tomu, že řidiči volí nejen předepsané objízdné trasy, ale cestu si zkracují i přilehlým sídlištěm, prosí místní obyvatelé o větší ohleduplnost. „Někteří řidiči projíždí sousedními ulicemi doslova jako šílenci. Bez ohledu na to, jestli tam stojí zaparkovaná auta nebo si hrají děti. Je to velmi nepříjemné a budeme rádi, až to skončí,“ potvrdila například obyvatelka ulice U Hvězdy Michaela Zachová.

Trasa objížďky vede po místních komunikacích: Vodárenská - Milady Horákové - Unhošťská - Pražská – Vodárenská.

Autobusová doprava dle dopravního opatření ČSAD Kladno: MHD: Vodárenská - Vrchlického - M. Horákové - J. Kociána. PID: Pražská - Unhošťská - M. Horákové - J. Kociána.

"Prostor zařízení staveniště je v místě stavby, kde došlo k částečnému záboru ploch po dobu výstavby. Na této ploše jsou umístěny sklady materiálu, zázemí pracovníků a odstavné plochy pro stavební stroje," potvrdil mluvčí města Kladna Vít Heral.