/FOTOGALERIE/ V areálu Nemocnice Slaný pokračují další úpravy prostranství před jednotlivými pavilony. Pokládána je aktuálně nová dlažba a současně probíhá i nákladná renovace fasády budovy A.

Práce v areálu slánské nemocnice nabraly zpoždění, firma nestíhá. | Foto: Deník/Kateřina Nič Husárová

Hlavním vchodem se stále ještě do nemocnice nedostanou pěší ani vozidla. Je proto nutné volit postranní vjezd, přičemž vozy záchranky projíždějí zadním vchodem. Také vrátnice má nyní omezený vstup a dokonce musela být odtud do budovy C dočasně přestěhována i ordinace lékařky Daniely Neduchalové. Zemní práce měly skončit počátkem srpna. Vše se ale protáhne do září.