Vše se pochopitelně odvíjí od rozpočtu na příští rok. Předchůdce Ireny Žantovské Jan Krafka byl kritizován za to, že špatně hospodařil, moc utrácel a kvůli tomu byl v létě odvolán. Nová jednatelka tak nepochybně stojí před nelehkým úkolem. Jak vyjít s penězi, ušetřit a nepropouštět lidi.

„Dostala jsem za úkol připravit analýzu personálního stavu. V některých profesích je základní mzda 14, 15 i 16 tisíc hrubého. Rozhodující bude však rozpočet. Obávám se ale, že nebude povýšen, naopak se domnívám, že bude ještě nižší, než letos. Změny budou spíše o restrukturalizaci a o tom, jakým způsobem společnost zefektivnit. Připravila jsem proto již nějaké varianty, které předložím vedení města,“ říká jednatelka. Jak dodává, ani zaměstnanci z uměleckých profesí nepobírají často platy, které by odpovídaly jejich kvalifikaci. „Na to, aby se zvedly mzdy všem, patrně nebudu mít. Musíme proto postupovat od těch, kteří jsou na tom nejhůř,“ vysvětluje Žantovská.

Opoziční Milan Volf (Volba pro Kladno), který je od letní krize v divadle velkým kritikem zásahů do chodu souborů, tvrdí, že nepůjde ani tak o restrukturalizaci divadla, jako o jeho destrukci. „Paní Žantovská vedla liberecké divadlo a to dopadlo špatně. Podle mě se chce nyní hlavně zavděčit radním Kladna a zajistit si svůj měsíční plat. Tohle všechno je destrukce divadla. Když chcete dělat divadlo, musíte do něj dát 60 milionů korun. Divadlo je služba, divadlo má uspokojovat lidi. Je to přidaná hodnota. A na tom se nedá šetřit, jinak jde úroveň dolů. Měli jsme skvělé divadlo. Teď máme jenom divadlo,“ tvrdí Milan Volf.

Jak štědré bude vedení města Kladna k divadlu, které má dva soubory, je otázkou následujících týdnů. Konkrétní čísla zatím zveřejněna nebyla. „Vedení města intenzivně pracuje na přípravě rozpočtu pro příští rok. Letos bude poprvé předložen k odsouhlasení radě města v řádném termínu a po dlouhých letech se vyhne rozpočtovému provizoriu. V současné době probíhají jednání a vyjasňování jednotlivých položek rozpočtu tak, aby magistrát připravil finance nejen pro všechny správní procesy, ale především naplánoval investice, dotace a provozní výdaje dalších subjektů,“ říká mluvčí kladenské radnice Lucie Steinerová.