Zaměstnanci dostali už počátkem února antigenní testy a vždy před začátkem pracovního týdne si provedou v neděli test. V případě pozitivního nálezu informují svého nadřízeného a dále postupují podle standardních pandemických pravidel.

„O samotestování zaměstnanců rozhodl náš krizový štáb. Nemůžeme už čekat na to, až o něčem podobném rozhodnou státní orgány. My jsme odpovědni za nejcennější životně důležitý zdroj, tedy vodu, a hodláme naší odpovědnosti dostát co nejlépe,“ vysvětlil provozní ředitel Středočeských vodáren, a.s. (SVAS) Pavel Pobříslo.

Vedení vodárenské společnosti distribuovalo mezi zaměstnance testy na měsíc dopředu v balíčku spolu se zásobou respirátorů, roušek a dezinfekce.

„Zároveň jsme našim zaměstnancům poděkovali za jejich neuvěřitelnou trpělivost a sebekázeň. Už rok dodržujeme všichni společně velmi přísná pravidla a dokázali jsme tak udržet dodávky pitné vody a čištění odpadních vod bez zakolísání a výpadků. Jsou to naši zaměstnanci, mí kolegové, kdo patří k hrdinům pandemie,“ vzkázal generální ředitel Středočeských vodáren Jakub Hanzl.

Samotestování je povinné pro všechny zaměstnance SVAS vyjma těch, kteří v období od loňského 1. prosince Covid -19 prodělali.