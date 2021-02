První rekord padl v počtu účastníků, jichž se sešlo 118. Druhý, mnohem důležitější, balo překonání traťového rekordu v nejsledovanější mužské kategorii.

Tehdy devět let starý čas Martina Wiplera vylepšil o čtyři vteřiny orientační běžec Jan Procházka z Kertu Praha, který 7,5 km dlouhou trasu zvládl za 23 minut a 58 vteřin.

„Rád sem jezdím, je to nádherný závod,“ prohlásil tenkrát 26letý borec, jenž se z prvního místa těšil už potřetí. Dvakrát to bylo v mrazech a sněhu. Letošní podmínky – slunce, teplota nad nulou a sucho, vybízely k pokusu o rekord.



„Začal jsem v tempu, a když jsem viděl, že se mě nikdo nedrží a nemám jiného soupeře než čas, tak jsem to zkusil na rekord,“ přiblížil člen širšího kádru české reprezentace, jenž v cíli nadělil druhému v pořadí, dalšímu výtečnému orienťákovi Luboši Matějů, 109 vteřin.



Nejlepší z Kladeňáků byl čtvrtý Josef Poduška z Maratón klubu, který vyhrál kategorii do 49 let (26:12).

V ženské kategorii to bylo mnohem vyrovnanější. Tři nejlepší se vešly do 18 vteřin. Rekord kladenské Radky Holubové (29:04) ale neohrozily. Cílem proběhla první Jana Šubrtová z AC Tepo Kladno v čase 31:28 minut, tři vteřiny na ni ztratila Soňa Rybáčková z Maratón klubu Kladno.



Vítězka přiznala, že naposledy závodila v červnu a její příprava víceméně spočívala pouze v běhání po večerech. „Běželo se mi ale dobře,“ pochvalovala si 29letá atletka, jež Svatojánský běh absolvovala teprve podruhé. Loni skončila druhá.



Před startem závodu uctili účastníci minutou ticha památku jednoho ze tří zakladatelů závodu, v roce 2010 zesnulého náměstka primátora Kladna Antonína Kajgra.