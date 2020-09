Tehdejší mluvčí kladenského magistrátu Vilém Frček Kladenskému deníku sdělil, že areál Sletiště v sobotu přivítal přes 7500 platících návštěvníků. A četnými hosty byly i děti do patnácti let, které za vstup nezaplatily ani korunu.

Pořadatelé však nespoléhali jen na vlídnost přírodních živlů, a tak i tentokrát připravili bohatý program doplněný o pouťové atrakce, jež zaplnily prostranství před areálem. Nechyběly ani stánky s tradičními pouťovými sladkostmi, nebo u dospělých oblíbená útočiště s pivem, burčákem, klobásami a jinými dobrotami.

Na hlavním pódiu se v sobotu vystřídaly místní skupiny All Right Band a populární Anopheles, následovala je kapela Booger Blues Band. Příznivce sportu potěšila ukázka jedenáctinásobného mistra republiky a dvojnásobného vicemistra světa v mototrialu Mirka Lisého. Hned po něm vystoupili Poste Restante. Velkým lákadlem byl koncert Žentouru v čele s Jankem Ledeckým.

Absolutně do varu ale publikum uvedli Monkey Business. Kapela, která letos oslavila deset let, rozpohybovala snad každého. Obzvláště její frontman Matěj Ruppert dělat opravdu vše pro to, aby se Kladeňáci dobře bavili. Několikrát sešel zpívat dolů z pódia mezi lidi a ti si s ním nadšeně tleskali. V jeden moment dokonce vylezl po konstrukci pódia až k jeho střeše a předváděl, jak jinak, než opici.

Neděle na Sletišti patřila především místním sdružením, ať už sportovním či uměleckým. Zahrály tu Kladenské heligonky, vystoupily mažoretky TJ Sokol Kladno Květinky, aerobičky a také karatisté. Odpoledne navíc kladenský primátor pokřtil mládě ocelota velkého.

Zuzana Vlková