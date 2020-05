Skvělé! Úžasné! Nečekané! Jsme mistři světa v hokeji. Reprezentační tým, v němž sedm hráčů v minulosti oblékalo kladenský dres, to dokázal. Svým výkonem v roce 2010 potěšil věrné fanoušky po celé republice. Ti se vrhli po konci zápasu do víru oslav.

Kladnem se tehdy nesla známá hesla, která byla naposledy provolávána před pěti lety. „Kdo neskáče, není Čech!“ a „Hoši, děkujem!“ vzbudila nejednoho spáče. Pískot, vyvolávání nejčastěji skloňovaného slova: mistři. Troubení a sborový zpěv národní hymny se nesly nočními ulicemi Kladna dlouho do noci. Pamětníci si tak mohli nostalgicky připomenout nejen olympijský triumf v roce 1998, ale i jedinečný zlatý hattrick z přelomu století.

Po jedenácté hodině nezadržitelná vlna emocí a radosti zaplavila celé Kladno. Za doprovodu písně We Are The Champions vzniklo před benzinovou čerpací stanicí v Kladně-Rozdělově provizorní parkoviště. Auta zde zablokovala oba jízdní pruhy po pravé straně vozovky.

K dovršení bujaré atmosféry byl napříč komunikace přistaven odtahový vůz, na jehož plošině provolávali vlajkonoši slávu hokejovým mistrům. Gradující veselí tehdy ukončila policie spolu s kladenskými strážníky. Ne všichni měli pro hromadnou euforii pochopení.

Ovšem i tak zaznamenala Městská policie Kladno pouze jedno oznámení o rušení nočního klidu. „Jednalo se o telefonát z Vítězné ulice v Kladně-Rozdělově, kde se vytvořila kolona vozidel u benzinové čerpací stanice. Po příjezdu městské i státní policie slavící lidé z místa odjeli,“ informovala tehdy Kladenský deník mluvčí strážníků Olga Pípalová.

Na nedělní noc se městská policie připravovala. „Bylo jasné, že lidé budou slavit, jako při každém získaném zlatu. V terénu byly dvě hlídky, které dohlížely na veřejný pořádek,“ dokončila mluvčí. Vzhledem k nestandardní situaci strážníci při drobnějších přestupcích přimhouřili oči. Žádné ničení majetku či vytržnictví prý policie nezaznamenala.