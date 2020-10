Oblíbená dvojice tu však nebyla jen na obyčejné návštěvě. Přijela, aby u dětí zábavnou formou propagovala zdravé stravování. Soudě podle reakcí školáků se jí to více než povedlo. Takový zájem o sendviče se zeleninou nebo o tresku ve škole ještě nezažili.

Akce se uskutečnila v rámci třetího ročníku Jízdy kuchařů YesNeYes po českých základních škola a víceletých gymnáziích, která je součástí preventivního programu zdravotní pojišťovny. Organizátorka Eva Hokrová sdělila, že myšlenkou bylo nejen, aby kuchaři dětem připravili tři zdravá jídla, ale zároveň jim ukázali, že jsou jednoduchá a mohou si je připravit samy.

„Projekt zároveň varuje před dětskou obezitou. Proto zde byly součástí prezentace i ukázky akrobatické jízdy na kolech. Chtěli jsme děti motivovat, aby si uvědomily, že s nadváhou by některé věci mohly jen těžko dělat a zároveň, že jakýkoli sport může být zábava,“ řekla Hokrová.

Tři otázky pro Filipa Sajlera:



Jak vzpomínáte na školní jídelnu?

Docela v pohodě, asi tak jako většina dětí. Jedno jídlo jsem ale nesnášel. Byly to fazole nakyselo, které vypadaly jako neurčitá šedá hmota. Naopak jsem měl rád špagety s boloňskou omáčkou a třeba rajskou. Podle toho, co jsem měl v poslední době možnost vidět, to není ve školních jídelnách tak špatné, jak si někteří možná myslí, ale samozřejmě to vždy záleží na konkrétních lidech. Za ty peníze, které to rodiče stojí, je to podle mě ohromný luxus. Když slyším jak na závodní stravování někdo nadává, vždycky si začnu myslet, že doma pravděpodobně běžně obědvají krevety a langusty, jinak si to nedovedu vysvětlit. Ať zkusí dětem dát 26 korun a chtít, aby si za ně koupily celý teplý oběd…

Co jste měl jako dítě rád k jídlu?

Knedlíky s vajíčkem a řízek, což mi zůstalo dodnes. Také mrkvový salát s pomerančem, který dělala moje máma, a polévky.

Propagujete zdravou výživu. Jaký je váš vztah k rychlému občerstvení?

Mám rád americkou kulturu, takže k tomu nemám úplně negativní vztah. Není hamburger jako hamburger. Když ho někdo má rád, nevidím důvod, proč by si ho občas nemohl dopřát. Jde spíše o to, aby jeho strava byla celkově pestrá a obsahovala i ryby, zeleninu a podobně. Myslím si, že u nás v republice je více problém s nadměrnou konzumací masa a uzenin.

