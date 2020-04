/FOTOGALERIE/ Šest tisíc lidí si před deseti lety nenechalo ujít 19. ročník tradičního setkání skupin historického šermu zakončeného velkolepou bitvou. Podívaná to tehdy byla skutečně úchvatná, protože za krásného počasí se na bitevním poli střetlo kolem 1200 účinkujících. Libušínská bitva, která se letos měla konat 25. dubna, se kvůli nebezpečí nákazy koronavirem neuskuteční, stejně jako další hromadné akce, nabízíme vám alespoň její malou připomínku.

V Libušíně na Kladensku se v sobotu uskutečnil již 19. ročník tradičního setkání skupin historického šermu zakončeného bitvou. | Foto: Deník/Zuzana Vlková

Kromě bitvy samotné organizátoři v roce 2010 pro návštěvníky připravili i další zajímavosti. Diváci se například mohli poprvé podívat také do stanového městečka, které zbojníci a jejich doprovod obývali. Hlavní organizátor celé akce Václav Janda ze skupiny historického šermu Kyrius sdělil, že do Libušína dorazilo kolem dvou set skupin z různých historických období, což celkem činilo asi 2300 lidí. Přitom se nejednalo pouze o české šermíře, ale třeba i ze Slovenska, Švýcarska nebo Polska. „Tábor byl letos poprvé rozdělen podle jednotlivých skupin a historických období, což návštěvníkům umožnilo takový malý návrat do minulosti. V jednotlivých stanech totiž bylo téměř vše dobové,“ řekl tehdy Janda.