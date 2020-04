Svá želízka v ohni mělo v podobě sokolských Květinek tehdy i Kladno. Hned tři skupiny usilovaly o postup do zemského kola soutěže. Byly to minimažoretky, juniorky a kadetky.

Jak Kladenskému deníku tehdy prozradila jedna z vedoucích Michaela Petrová, kromě minimažoretek postupují obě skupiny z oblastního kola téměř pravidelně. Na každou soutěž nacvičují novou sestavu, do které musí být zařazeny povinné prvky. „Trénovat začínáme prakticky od září sestavy na celý rok. Cvičíme také v kategorii pompon. Po tomto kole následují další tři, ze kterých pak vzejde mistr,“ naznačila další pokračování soutěže Michaela Petrová.

Pozorný divák si při defilé minimažoretek Květinky Kladno tehdy všiml, že v dokonale sehraných krocích vlnících se sukýnek kráčí jedny i kalhoty.

„To je náš sedmiletý člen Vašek, je zde jediný ze všech,“ představila tehdejší vedoucí Petrová raritu v mažoretkovém sportu. Pochod je dlouhý sto metrů a u mladších kategorii stojí kapela na místě, jinak pochoduje za dívkami. Po celou dobu defilé sledují sestavu bedlivé oči porotců.

Po jejím skončení se všichni ještě fotili. A byla i chvilka času popovídat si se sedmiletým Vaškem. „Mě moc baví pochodovat s hůlkou, ale nejlepší je, jak jsem sám mezi děvčaty a ona se o mě starají. Lákají mě i jiné sporty, ale chtěl bych s mažoretkami ještě chvíli zůstat. Ještě si to rozmyslím,“ shrnul do pár vět tehdy své odpovědi malý mažoret.



Minimažoretky se tehdy umístily na 2. místě. Mladší děti obsadily 6. místo a juniorky si domů odnesly vítězství. Do zemského kola Národního šampionátu mažoretek ve Strakonicích postoupily obě skupiny, čli juniorky a kadetky. Minimažoretky soutěžily pouze v oblastních kolech.