Zadržení pachatele, ukázky výcviku a poslušnosti služebního psa, střelbu z paintballové pistole, nasazování pout pachateli a mnoho dalších zajímavostí z každodenní práce městské policie zažilo tehdy devatenáct dětí z francouzského Vitry sur Seine na výměnném pobytu v partnerském městě Kladně.

Stejně jako jejich předchůdci poznávali francouzští přátelé nejen život v Kladně, ale i v dalších místech republiky, na jejichž prohlídku měli celých sedmnáct dnů.

Děti z Francie, které už zažily nejen výlety na Lipno, ale například i sjíždění řeky Berounky, program s městskou policií doslova nadchnul a navzájem se předháněly, kdo přepere strážníka, nechá si nasadit policejní pouta či vyprovokuje služebního psa k souboji.

Inspirací do budoucna bylo představení práce strážníků zřejmě i pro patnáctiletou Gabrielu Albot, která řekla: „Bylo to moc pěkné, hodně mě to nadchlo. Práce u policie by se mi líbila určitě jako moje budoucí povolání. Už jsem o tom přemýšlela i dříve. Ještě více než řadového policistu by se mi líbilo dělat jednou například práci policejní mluvčí,“ uvedla tehdy dívenka.

Průvodci dětem byli tehdy Lenka Cibochová a Karel Podlešák z kladenského magistrátu, přičemž na společných výletech nechyběla ani nezbytná tlumočnice z Česko–francouzského klubu Tereza Černá.