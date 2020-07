Na startovní čáru neobvyklého běhu, jehož podstatou je zdolat většinovou část maratonu vypitím několika piv, se postavilo 33 mužů a dvě ženy. Jeden z hlavních organizátorů závodu Metod Fikes Kladenskému deníku tehdy upřesnil, že účast na tomto Bernard pivním maratonu SPA mužů a půlmaratonu žen byla rekordní.

„Princip je jednoduchý. Na začátku muži uběhnou jeden kilometr a poté musí do depa, kde vypijí čtyři desetistupňová piva. Každá láhev přitom supluje deset kilometrů na trati. Pokud to vydrží, a většině závodníků se to podařilo, znovu vyběhnou a musejí urazit ještě 1,195 kilometru,“ vysvětlil. U žen byla obě kritéria poloviční.

Ne každý ale kombinaci fyzické námahy a alkoholu, navíc podpořené velmi teplým, počasím skutečně zvládl, a tak se několikrát stalo, že obsah žaludku musel jednoduše ven. „Pokud to bylo podél trati, závodník mohl pokračovat dál. Když se však někomu udělalo nevolno v depu, byl diskvalifikován,“ upřesnil tehdy Fikes, který se sám závodu pravidelně zúčastňuje.

Oproti uplynulým ročníkům organizátoři počítali i s možnou účastí závodníků mladších 18 let, a proto bylo přichystáno i nealkoholické pivo. K tomu však nedošlo, a tak nápoj posloužil alespoň jako osvěžení pro rozhodčí, kterými byli extraligoví atleti.

Vítězem mezi muži se nakonec stal pětačtyřicetiletý nováček Petr Tomáš ze Všetat. Ten celou trať zdolal za 11.50 minut a dokonce se tak zapsal i mezi pětici nejlepších časů v historii běhu. Obdiv si zasloužily i obě neohrožené běžkyně. První však mohla být jen jedna a stala se jí Gabriela Raková z Maratón klubu Kladno.

Kuriozitou už tak obyčejného maratonu byla i například účast závodníka Milana Dítěte, který má doma šest dětí.

