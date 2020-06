Vymazat Lidice z map i historie se nepovedlo. Naopak, na tragédii se zde nikdy nezapomene. V červnu roku 2010 uplynulo osmašedesát let od nejhrůznější události, která se za II. světové války odehrála v Československu. Tehdy, 10. června 1942, několik hodin po půlnoci se zhroutil svět malé vísky Lidice na Kladensku. Pojďte si díky archivu Deníku připomenout, jak vzpomínka na tuto událost vypadala před deseti lety.

Pietního aktu k 68. výročí tragédie v Lidicích se zúčastnily stovky lidí, mezi nimi i lidické ženy a děti a přední čeští i zahraniční politici. | Foto: Deník/Zuzana Vlková

Nejprve ještě trocha historie. Osudného dne roku 1942 bylo v Lidicích popraveno 173 mužů. Ženy a děti byly převezeny do nynějšího kladenského gymnázia, kde ale poté byly od sebe odtrženy. Ženy pak putovaly do koncentračního tábora a ze 105 dětí se jich pouze 17 vrátilo domů. A právě památku těch, již tuto nesmírnou tragédii nepřežili, přijeli v roce 2010 do Památníku Lidice uctít stovky a možná i tisíce lidí.