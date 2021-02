Díky smělému nápadu pracovníků Lidické galerie, jež veřejnosti nabízí celoročně řadu programů, se podařilo v krátkosti téměř nemožné a šachová legenda v podobě Anatolije Karpova přijala pozvání. „Vše se zrodilo v hlavě naší kolegyně Hany Juráskové. Říkali jsme si, že ze všech doprovodných akcí pro děti, které památník provozuje, nám chybí ještě sport, takže šachy jsou ideální volbou. Paní Jurásková oslovila nejprve naši českou šachovou mistryni Kateřinu Němcovou a poté ruské velvyslanectví. Od obou jsme dostali souhlasnou odpověď. Takže nic nebránilo pořádání této akce, které si velmi považujeme,“ vyjádřil se tehdejší ředitel Památníku Lidice Milouš Červencl.

Jedinečné setkání, jež nadchlo nejen dospělé, ale především mladé šachové naděje, nenechalo přítomné na pochybách, že i po tolika zkušenostech Anatolije Karpova hra i se slabšími soupeři stále baví, což potvrdili i hráči.

„Turnaj jsem si nenechal ujít. Měl jsem málo času na přemýšlení, to mě trochu deptalo. Bylo to ale hodně zvratové. O některých šancích jsem si myslel, že je lépe využiji. Turnaj byl zajímavý. Pan Karpov táhl na každé šachovnici jinak. Snažil se vytvářet různé pozice, nikdy nehrál stejně a bylo vidět, že chce rozvíjet situace. Některým dával i šance a záměrně dělal chybičky. Podle mě tohle viděl už mockrát. Já jsem to vzdal ve dvacátém tahu,“ řekl tehdy patnáctiletý Vojtěch Jurka z Unhoště.

Ve dvacátém tahu skončil i nejmladší účastník turnaje teprve šestiletý Mikuláš Toman z Prahy, který se hře věnuje zhruba rok, navštěvuje šachový kroužek a trénuje s maminkou.

Nadějí a talentů se ale v Lidicích tenkrát objevilo mnohem víc a bylo také patrné, že ženy šachistky si se svými mužskými protějšky v ničem nezadají. Kromě české mistryně Kateřiny Němcové, která stejně jako Anatolij Karpov poměřila s dětmi síly, byla nejlepší hráčkou turnaje zvolena Kateřina Budíková.

Nejen rodiče dětí, ale i další zúčastnění si lidickou simultánku velice pochvalovali. „Byla to zatím nejtěžší akce, kterou jsem tu zažil. Bylo vidět, jak hraní Anatolije Karpova baví a že si to užívá. Dětem bylo co závidět, ale na jejich místě bych seděl nerad, protože bych určitě dopadl hůře než ony,“ vyjádřil se tehdejší kladenský primátor Dan Jiránek.

Při setkání šachový velmistr dětem navíc pověděl o svých začátcích, jež se rovněž váží k České republice, když se ve svých patnácti letech kvůli nedorozumění ocitl na mezinárodním mužském turnaji v Třinci, který s velkým náskokem vyhrál.

„Šachy jsou v každém případě velmi dobrá hra pro děti, aby rozvíjely své logické myšlení, což se jim dále neztratí ani v ostatních předmětech ve škole a životě,“řekl Anatolij Karpov.

Následně se pan Anatolij Karpov na půdě Obecního úřadu Lidice ještě setkal se starostkou obce Veronikou Kellerovou a místostarostou Tomášem Skálou a zastupiteli. Den v Lidicích zakončil v roce 2011 za doprovodu ředitele Památníku Lidice Milouše Červencla prohlídkou pietního území a muzea.