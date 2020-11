Návštěvníci měli tehdy možnost se v rámci Máchovského čtení seznámit s autorovou prózou a dalšími texty vztahujícími se k středním Čechám. Kromě literatury si mohli návštěvníci vychutnat nejen sladkosti a dorty, které nabízely sličné cukrářky v dobových kostýmech, ale ochutnávali také sýry, uzeniny či středočeské speciality. Dobroty pak zapíjeli podle libosti kávou, vínem či pivem.

Den Středočeského kraje se uskutečnil také v Hornickém skanzenu Mayrau. Zde začalo dopoledne vystoupením mažoretek Květinek a dětským představením Divadélka U Zvonu. Nechyběly ani prohlídky skanzenu, výprava s haldářkou Máňou či čtení havířských pohádek z knihy Kouzelná fajfka. Jaké jiné než hornické bylo také jídlo, čili pravá uhlířina, která se nejlépe zapíjí černým vychlazeným pivem.

Autobus do Hornického skanzenu Mayrau jezdil každou hodinu zdarma z náměstí Svobody až před bránu bývalé šachty. Volného dne využily k jeho návštěvě především rodiny s dětmi. Hlavně chlapcům tatínkové či dědečkové se zářícíma očima vysvětlovali, jak se co dělalo a k čemu co slouží.



Kromě výstavy historických kol, na kterých se pořádaly také závody, bylo pro návštěvníky připraveno množství modelů, na nichž si mohli snadno představit složitost a hlavně námahu potřebnou při těžbě uhlí.

V areálu si lidé po prohlídce mohli opéct na táboráku buřty či se posilnit pravou uhlířinou. Se svým synem zavítala na Den Středočeského kraje do skanzenu také Tereza Novotná z Kladna, která tehdy navštívila Mayrau poprvé. „Nikdy jsem tu ještě nebyla a nestačím se divit. Malý se zde vyřádí a pro mě je to příjemně strávený sváteční den,“ řekla Kladenskému deníku.

Ve duchu oslav se nesl také den ve středočeské vědecké knihovně, jejíž zaměstnanci příchozí uvítali v dobových kostýmech. Akce s názvem Knihovna máchovská aneb Cesty K. H. Máchy Středočeským krajem byla také vzpomínka na slavného básníka.

Zájemci si mohli zkusit vyluštit kvíz Co víte o Karlu Hynku Máchovi a prohlédnout si také výstavu na toto téma. Třináctiletý Vašek Svoboda z Kladna prý o postavě umělce moc neví. „Napsal Máj a ten začíná Byl pozdní večer, první máj. To je všechno,“ zavzpomínal Vašek.

Zájemci se mohli také zúčastnit exkurze do zákulisí knihovny či se zdarma zaregistrovat.