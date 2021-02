Skříňka fungující na principu inkubátoru a signalizací napojena na zdravotnický personál byla umístěna u vchodu slánské nemocnice. Přestože jsou babyboxy rozporuplným tématem, příznivců mají stále dost.

Slaný není výjimkou. I zde se názory na existenci schránek, kam lze anonymně a beztrestně odkládat nechtěné děti, různily. Navzdory tomu se azylové místo pro nejmenší ve městě podařilo prosadit.

Nemocnice: babybox je nezbytný

„Slaný je sice malé město, ale poté, co zrušili lounskou nemocnici a před lety kralupskou, stali jsme se spádovou oblastí pro zhruba sto tisíc lidí,“ uvedl tehdejší ředitel Nemocnice Slaný Jiří Šimák.

Protože si zde kladou za cíl poskytovat komplexní péči všem potřebným, je prý babybox nezbytnou službou. Společně s primářem dětského oddělení Oldřichem Doubravským se zavázali k provozování vyhřívané schránky.

Církev vítá záchranu odložených dětí

Jak potvrdili při slavnostním spuštění provozu nového babyboxu zástupci církve, záchrana odložených dětí má dlouhou historii, ze které je třeba se poučit.

„Jméno prvního zachráněného dítěte je Mojžíš a hovoří o něm již Starý zákon ve 14. století před Kristem. Myslím si, že bychom se v dnešní době neměli nechat zahanbit. Žijeme v Novém zákoně, kdy mezi nás přišel Ježíš Kristus.

Zvěstoval lásku, proto bychom se tím měli řídit a bylo by nám všem na celém světě lépe,“ řekl při svěcení slánského babyboxu papežský prelát a emeritní kanovník kapituly sv. Víta v Praze Pavel Kučera. Požehnání doplnil slovy, že pravá láska vyžaduje péči o všechny, hlavně o ty nejslabší, bezbranné a k nim patří právě odložené děti.

Starosta odpůrcem babyboxů?

K těm, kteří své děti milují, ale nijak neomlouvají nezodpovědný přístup k životu a tvrdí, že následky svého jednání by si měl každý člověk nést sám, patřil například i tehdejší slánský starosta Ivo Rubík.

„Byl jsem označen jako odpůrce babyboxů. To je silné slovo. Jejich přítelem ale skutečně nejsem. Jako občanovi Rubíkovi mi připadá, že pořízení schránky svádí nezodpovědné maminky, aby tu možnost využily. Myslím, si že odpovědnost rodičů by měla být absolutně maximální, a to včetně toho, když psychika i rozhodnutí stát se rodiči selžou,“ upozornil tehdy starosta Rubík.

Podle jeho slov by si každý měl důsledky své nesprávného jednání nést až do úplného konce. „Snažím se ale odlišovat svůj občanský postoj od funkce představitele města. Jako starosta jsem tomu nebránil, ba naopak napomáhal zpovzdálí, aby se instalace povedla,“ uzavřel.

„Děkuji všem i svojí mamince Jaroslavě. Narodila se před devadesáti lety v nedalekém Libušíně a bez ní by dozajista nebyl babybox ani jeden,“ uvedl tehdy Ludvík Hess, autor babyboxů.