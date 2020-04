Ve výbězích tehdy pózovali před dětmi a jejich fotoaparáty kozy, prase domácí, ovce s jehňaty, králíci, morčata a opeřenci.

Organizátor Luděk Hora ze Záchranné stabice Aves tehdy řekl: „Je to nejstarší akce, kterou tady děláme. Poprvé je to i v nové budově střediska. Tradiční velikonoční malování kraslic, pletení pomlázek a nově malování na látku. Dále různé vystřihovánky a skládačky. Počasí máme pěkné, tak čekáme velkou návštěvu. Vše, co si děti vytvoří, si odnesou domů. Vypomáhají nám starší děvčata, jež chodí do našich přírodovědeckých kroužků. Akce je podpořená z grantu evropské unie, který jsme získali na dva roky.“

U pletení pomlázek měl plné ruce práce Petr Oliverius. „Plést pomlázky mě naučila babička. Pletu klasicky s osmi prutů. Pomlázku si děti odnesou domů. Pro pruty jezdím na Berounku a Rakovnicko, v okolí nic není. Snažíme se v okolí pár vrb vysadit,“ uvedl.

Samozřejmě nejvíc živo bylo u malování kraslic. Občas se objevilo víc barev na rukou a oblečení u dětí než na skořápce. „My s Avesem spolupracujeme už dlouho. Oni nám dělají výukové programy a my sem jezdíme na výtvarné kurzy. S většími dětmi děláme i složitější techniky malování, ale vosky nepoužíváme, jsou nebezpečné. Vejce dostaneme vyfouknutá a za tři hodiny tak děti ozdobí kolem tří set kraslic. Chce to trpělivost, ale my jsme zvyklí ze školy,“ přiznaly Zuzana Hrubá a Bára Holečková ze speciální kladenské školy Korálek.