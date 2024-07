Na druhý červencový týden trochu nezvyklé počasí předpovídají čeští meteorologové i server yr.no známý jako norské počasí. Podle jeho prognóz bude nejteplejším, a také posledním dnem beze srážek úterý 9. července. Teploty se mají dostat na 29 stupňů i ve středu, kdy ale odpoledne přijde bouřková fronta.

Pro Kladensko je očekávána kolem 15. hodiny, ovšem to se může ještě změnit. Podle výhledů meteorologů mohou být bouřky opět místy silné, déšť vydatný a škody může způsobit vítr i případné kroupy. "Výstrahu před bouřkami budeme vydávat zítra, případně ji budeme upřesňovat během středečního dopoledne," uvádí na sociální síti Český hydrometeorologický ústav.

Následující dny pak i přes letní teploty k vodě zřejmě lákat nebudou. Až do neděle by každý den mělo větší část dne či noci pršet a očekává se, že každý den spadne minimálně 10 milimetrů srážek. Což by místy mohlo zvednout i místní toky a způsobit další komplikace ve smyslu lokálních záplav.

Situace s deštěm a přeháňkami by se měla uklidnit až na začátku příštího týdne, kdy by se mělo vrátit klasické teplé, ale i suché letní počasí a teploty se podle stávajících předpokladů vrátí k tropickým hodnotám.