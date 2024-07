Děti do tří let mají vstup zdarma, děti do 15 let a držitelé průkazů ZTP, ZTP/P platí 85 korun za den a osoby starší 15 let platí 120 korun za den.

Druhou možností koupání na Kladně je koupaliště v Bažantnici. Areál je otevřen denně od 9 do 19.30 hodin. V areálu koupaliště má návštěvník k dispozici stojan na kola, převlékací kabiny, uzavíratelné boxy na cennosti, dětské hřiště a občerstvení.

Děti do tří let mají vstup zdarma, děti do 15 let a držitelé průkazů ZTP, ZTP/P platí 80 korun za den a osoby starší 15 let platí 115 korun za den.

close info Zdroj: se souhlasem Magistrátu města Kladna zoom_in Koupaliště na Sletišti.

Často vyhledávané je také koupaliště v Otvovicích. Podle informací na webu obce je otevírací doba koupaliště každý den od 9 do 19 hodin. Vstupné je pro dospělé 80 korun a pro děti 50 korun. Parkování stojí 100 korun za auto a 50 korun za motorku. V areálu koupaliště nechybí ani občerstvení v Hospůdce koupaliště Otvovice.

Na hranici Kladenska a Prahy-západ se nachází koupaliště Středokluky. Otevřeno mají denně od 9.30 do 19 hodin. Vstupné je pro dospělé a mladistvé 99 korun, pro děti do 15 let 45 korun a děti do tří let mají vstup zdarma. Od 16 hodin je snížené vstupné za 35 korun. V areálu nechybí multifunkční hřiště, dětské hřiště a restaurace.

Koupání u sousedů

Na hranici Kladenska a Rakovnicka v obci Srbeč se nachází oblíbené koupaliště, ovšem pozor koupání je zde na vlastní nebezpeční. Vstup je dobrovolný do kasičky umístěné u vchodu do areálu. K dispozici jsou dvě propojené nádrže. Větší je hlubší, menší má pozvolné klesání. Nechybí ani oddělené brouzdaliště pro nejmenší. V areálu je občerstvení a toalety.

Směrem na Lounsko se nachází druhá možnost koupání na vlastní nebezpečí a bez vstupného. „Nádrž je napuštěná, volně přístupná. Koupání je tam na vlastní nebezpečí. Už je možné chodit,“ uvedl starosta Peruce Jan Vnouček. Také letos se tam chystá občerstvení, loni tam vybudovali novou převlékárnu. V sousedství je také kemp.