Stadion už sice před časem velkou opravou prošel, zejména interiéry. Před pěti roky kvůli tomu kladenští hokejisté hráli půl sezony na ledě soupeřů. Teď je však nutná oprava střechy, která má od statiků dobíhající výjimku. A s tím přijdou i další úpravy. Vedení města Kladna i majitel Rytířů Jaromír Jágr je představili na magistrátu.

Začnou výměnou střechy

Rekonstrukce začne zmíněnou výměnou střechy za téměř 150 milionů korun. Je v havarijním stavu. „Letos do konce března vypíšeme výběrové řízení na dodavatele a samotná rekonstrukce začne na jaře roku 2021. Příprava prací probíhá v úzké spolupráci s hokejovým klubem,“ zmínil primátor Kladna Dan Jiránek, který věří, že díky včasnému výběrovému řízení bude střecha včas hotová a hned po sezoně přijde na řadu montáž. „Zimní stadion již delší dobu vyžaduje zásadní investice. Hokej ke Kladnu patří, i proto je modernizace zimního stadionu pro radnici velmi důležitá,“ pokračoval Dan Jiránek.

Jaromír Jágr, jako majitel hokejového klubu Rytířů, městu poděkoval. „Za Rytíře musím městu poděkovat, že se k rekonstrukci odhodlalo. Současná spolupráce mezi hokejovým klubem a městem, kterému stadion patří, je skvělá,“ chválil Jágr, jenž měl naopak neshody s předešlým vedením, kdy na magistrátu vládla Volba pro Kladno.

Nové opláštění, okna i elektrické rozvody

Kromě nové střechy dostane stadion, zateplené opláštění, nová okna i elektrické rozvody včetně akustiky a požárního systému. Hlavně by zde mělo být i v zimních měsících tepleji, na to si fanoušci stěžují nejvíce. „Za změny budeme rádi my, hráči, téměř pět stovek dětí, které zde trénují, ale samozřejmě hlavně naši skvělí fanoušci. Ty si je zaslouží,“ nezapomněl Jaromír Jágr na srdce kladenského hokeje.

Podle radního města Jiřího Chvojky, který je zároveň šéfem Sportovních areálů města Kladna (SAMK) – provozovatele zimního stadionu, dojde při výměně střechy nejprve k demontáži té stávající, včetně osvětlení a elektrických rozvodů. „Nová střecha bude z ocelových nosníků a navržena tak, aby v následujících letech umožnila další rozvoj technologií a úpravy stadionu,“ informoval Chvojka.

Hokeji se v Kladně věnují stovky dětí, jen Rytíři mají zaregistrovány více než tři stovky nadšených hokejistů. Další trénují na stejném stadionu pod hlavičkou klubu PZ Kladno. Sport ke Kladnu neodmyslitelně patří, vedle hokeje také volejbal, florbal, aerobik, karate, tenis, fotbal. „A radnice si činnosti všech sportovních klubů velmi váží,“ uznává Chvojka.

Dojde i k navýšení kapacity

Podle něj i Dana Jiránka by v budoucnu mohly přijít na řadu i další změny. Opravami projdou postupně všechny tribuny, klubové zázemí a sociální zařízení. Plány hovoří o přesunu šaten A týmu pod tribunu východ (kde jsou místa k stání), a také o přesunu čpavkového hospodářství. Kapacita by se mohla zvednout při stavbě ještě jednoho prstence na 6 tisíc diváků. Celkové náklady rozložené do několika let by se tak mohly vyšplhat na zhruba 600 milionů korun.

Což už by stálo za úvahu pro stavbu kompletní nové arény, jak v Kladně kdysi plánovali. Dan Jiránek však tuhle variantu odmítá. „Měli jsme projekt, který ztroskotal na nějakém kácení stromů. Teď jsme o tom už ale neuvažovali. Střecha je totiž skutečně ve špatném stavu a její rekonstrukce nesnese odklad. Nová aréna vyžaduje spoustu věcí kolem, hlavně EIu (vyhodnocení vlivů na životní prostředí), to by zabralo spoustu let. A na to vzhledem k opravě střechy nemáme čas,“ vysvětlil Jiránek.

Kdo se bude na investici podílet?

Ten zároveň krotí úvahy o velké investici, protože jen město ji prý platit nemůže. „Uvidíme, kolik to bude peněz opravdu, protože další stovky milionů by skutečně byly mimo možnosti města a byla by nutná spolupráce se státem, krajem, případně dotace z evropských fondů,“ říká jasně Dan Jiránek.

Zimní stadion v Kladně je majetkem města Kladna a spravuje ho firma SAMK – Sportovní areály města Kladna. Stadion využívají především hokejové kluby a také krasobruslení, je ovšem otevřen i veřejnosti pro volné bruslení. Stadion byl otevřen v roce 1949, kompletně zastřešen v roce 1959 a poslední částečná rekonstrukce proběhla v roce 2014.

Investice do něj bude pro město největší za rok 2021. „Patrně ano, když vezmu investice jednorázové. Ty letošní jsou samozřejmě větší, ale jsou rozdrobeny na řadu menší investičních akcí,“ dodal Jiránek.