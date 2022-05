Jiný postup volí největší středočeské město Kladno, jehož primátor Milan Volf (Volba pro Kladno) platit požadovaných 12 milionů korun ročně na provoz meziměstské hromadné dopravy odmítá. Mluvčí magistrátu Vít Heral v pondělí informoval, že statutární město předalo další postup pražské advokátní kanceláři Weinhold Legal a ekonomickým expertům. „Kraj chce v podstatě platit za něco, co má ze zákona platit sám, a snaží se nadiktovat obcím vlastní metodiku s jediným záměrem: aby ušetřil. Teď už to je pouze o diskusi v právní rovině,“ vysvětlil argumenty města primátor Volf.

Kraj nebude podporovat akce pro místní. Jen ty, které mají regionální přesah

Vedení města, jež nalézá shodu i s některými obcemi, trvá na tom, že standardy dopravní obslužnosti je systém založený na kritériích neobjektivních a nesprávných, nezohledňuje vytíženost spojů a jejich ekonomické výsledky – a Kladnu by v dlouhodobém horizontu přinesl obrovskou zátěž pro městskou pokladnu. „Paradoxně i přes fakt, že obsazenost linek je zde vysoká a výběr prostředků z jízdného je tak oproti jiným obcím mnohem vyšší,“ uvedl mluvčí Heral.

Primátor Volf má jasno: smlouvu s krajem podepsat nemůže. „Uznáváme v našich městských autobusech lístky zakoupené například v Praze, za což vynakládáme už nyní 15 milionů korun. A teď bychom měli doplácet dalších 12 milionů kraji. To je za deset let celkem zhruba čtvrt miliardy, za což můžete postavit třeba sportovní halu,“ ohrazuje se. Přičemž zabrousil i do Úval na Praze-východ, kde je starostou právě krajský radní Borecký. Odkázal na krajský web sdo2022.cz s vyčíslením změn plateb, z něhož plyne, že zrovna v Úvalech by podle nových standardů měli ročně ušetřit milion korun ve srovnání s dosavadními platbami za zajištění veřejné dopravy. „Asi je to náhoda; opravdu nerad bych mu křivdil,“ prohlásil Volf.

Po konzultaci s právníky trvá na tom, že požadovanou smlouvu s krajem nemůže podepsat. „Pokud bych to udělal a v budoucnu by se ji Kladno rozhodlo vypovědět, kraj by automaticky mohl odebrat takzvané nadstandardní linky,“ ohrazuje se proti tomu, že by měl zavázat k placení i primátory, kteří přijdou po něm. S dodatkem, že k přijetí smlouvy by navíc byl potřeba i souhlas zastupitelstva, protože jde o platby týkající se záležitosti mimo katastr města.

Radní Středočeského kraje Borecký vrtí odmítavě hlavou. Primátor Volf by podle něj měl přestat „dělat politiku“ a naopak s krajem „koordinovat a kooperovat.“ „Místo utrácení peněz daňových poplatníků za právníky by měl řešit nastavení veřejné dopravy,“ řekl Borecký Deníku. S tím, že práci na standardech dopravní obslužnosti kraj zahájil právní analýzou, která tvrdí opak toho, co právníci pracující pro Kladno. Připomněl, že kraj městu nabídl různé varianty, mezi nimiž nechyběla ani jedna s nulovým doplatkem. Toho by se podle něj dal docílit optimalizací využití městské hromadné dopravy objednávané městem a krajem objednávaných meziměstských spojů.

Praha a středočeské okolí mají víc spolupracovat při zásobování potravinami

„Standardy dopravní obslužnosti kraj zavede i pro město Kladno,“ řekl Borecký Deníku s tím, že není možné, aby město zůstalo „černým pasažérem“ jednotného systému veřejné dopravy v kraji. Co přesně to bude znamenat a kdy to přijde, však neupřesnil. „Termíny říkat nechci. Je to záležitost technická – a bude záviset na jednání s Integrovanou dopravou Středočeského kraje i s dopravci,“ odpověděl Borecký na otázky Deníku.

Bez autobusů prý lidé nezůstanou

Kladenský magistrát v pondělí oznámil, že město podnikne všechny kroky, aby nedošlo k omezení spojů. „Čímž Středočeský kraj v případě neuposlechnutí hrozí,“ poznamenal mluvčí Heral. Primátor Volf nastiňuje jedno z možných řešení: pokud kraj zruší autobusové linky, město si zaplatí své – a bude se s ním o vynaložené prostředky soudit. „Autobusy budou jezdit dál; s kolegy ve vedení města nedopustíme, aby byla Kladeňákům způsobena újma,“ ujistil primátor Volf. Zcela odlišně vidí další vývoj radní Borecký: pokud se obě strany nedohodnou, bude to problém. „Jediný, koho to poškodí, jsou obyvatelé města Kladna,“ míní krajský radní.

Vedle Kladna má kraj zatím zcela otevřené jednání a nevyjasněné vztahy také s druhým statutárním městem ve středních Čechách: s Mladou Boleslaví.