V Kladně-Dubí a posléze na pomezí Kladna a obce Cvrčovice se tento měsíc opakovaně konaly hned dvě technoparty, které porušovaly vyhlášku o nočním klidu. Dorazily na ně stovky lidí. Primátorovi se v obou případech podařilo zasáhnout a akce ukončit, pomáhali i policejní těžkooděnci a strážníci. Vzhledem k tomu, že ale léto ještě není zdaleka u konce, hrozí, že se technaři na Kladensko s bednami opět vrátí.

„Kladno je specifické tím, že jsme blízko Prahy a přijíždějí sem technaři i ze zahraničí. Kvůli tomu, že byla letos kvůli covidu řada veřejných akcí zrušena, mají tito lidé k dispozici i velké množství techniky, kterou mohou kdykoli rozbalit na smluveném místě. Města ale dosud nemají nástroj pro okamžité zabavení tohoto vybavení. Technaře sice vyhostíme, ale oni si své věci klidně rozbalí jen o pár kilometrů dál. Je proto potřeba získat oporu v zákoně,“ zdůrazňuje kladenský primátor.

„Z našeho pohledu by bylo dobře, kdyby vše mělo preventivní účinek a šla by zabavovat technika. To bych rád projednal s panem ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD), zda by nešlo upravit při příští novelizaci přestupkový zákon, aby tam tam tyto věci byly explicitně zapsané, že prostředky, které narušují klid, budou po dobu šetření přestupku zadrženy. To by do budoucna asi nejvíce odstrašilo poskytovatele vybavení,“ dodal Dan Jiránek.

Primátor je navíc přesvědčený o tom, že v případě poskytování beden technařům jsou používáni takzvaní bílí koně, kteří vše zaštiťují pro účastníky party pod vlastním jménem, ale na akci přítomní nejsou. „Na druhé straně musím říci, že lidé na posledně zakázané party byli velmi slušní a do pěti minut od mé výzvy, aby umožnili návrat do pokojného stavu, muziku vypnuli,“ řekl Dan Jiránek. Podle jeho slov funguje v podobných případech velmi dobře policie i strážníci.

„Opakuji. Jediné co chybí, je prevence. Prolomit judikaturu soudu je možné pouze změnou zákona. Dále je možné o tom pohovořit i se soudcovskou unií nebo státními zástupci, jak oni na to nahlížejí a výklad a postup sjednotit,“ doporučuje primátor.

Setkání s ministrem vnitra Janem Hamáčkem by rád uskutečnil co nejdříve. „Nyní jsou dovolené, vše je v jednání a hledá se vhodný termín pro společné setkání,“ uzavřel primátor Kladna.