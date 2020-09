Potřetí do primátorského křesla největšího středočeského města usedl Milan Volf, lídr Volby pro Kladno, která, i když získala v posledních komunálních volbách téměř pětatřicet procent hlasů a třináct mandátů v 33 členném zastupitelstvu, skončila v opozici. Po necelých dvou letech se ale Milan Volf vrací na radnici.

„Není to rozhodně žádný puč, nic takového, nestalo se defakto nic. Je to napravení stavu, který nastal po volbách a při kterém byly zcela ignorovány výsledky voleb. Vyhráli jsme volby s téměř 35 procenty, což je jeden z nejlepších výsledků voleb v porovnání s dalšími městy, a to, že se parta nějakých neumětelů dala dohromady jen kvůli tomu, aby měli pozice a ani se neumí domluvit, tak se jim to zkrátka rozpadalo a rozpadalo, až se to rozpadlo,“ sdělil Deníku nově zvolený primátor Milan Volf.

Že by ale Volba pro Kladno byla v celé záležitosti nějakým způsobem více aktivní, to odmítl. Podle něj popud vzešel od bývalých členů hnutí ANO, konkrétně od Jiřího Chvojky a Petry Melčové. Ti měli Milanu Volfovi odůvodnit svoje rozhodnutí opustit dnes už bývalou koalici ODS, Kladeňáci, ANO a SPD, a to z důvodu, že uvnitř koalice bují neustále vnitřní spory a podobně.

„Rozhodně to nebyla naše iniciativa, neangažovali jsme se v tom. Pro nás by bylo dobré vydržet v opozici do dalších komunálních voleb, které bychom, myslím si, vyhráli ještě více přesvědčivě. V rámci další komunikace jsme se dohodli, jak to celé provedeme. Defakto jsme se vrátili do původní a úspěšné koalice.

První věc k řešení? Divadlo

Na pondělním zasedání zastupitelů nově zvolený primátor Milan Volf sdělil, že bývalé vedení města má úterní dopoledne na případné vyklízení kanceláří. Poté se již hodlá věnovat řízení chodu města.

Vůbec první úkol, na který se chystá primátor vrhnout, je fungování Divadla Kladno. V loňském roce byl totiž z pozice jednatele odvolán Jan Krafka kvůli údajnému nehospodárnému výsledku. Tento krok a také následně jmenování nové jednatelky Ireny Žantovské tehdy opoziční zastupitel Milan Volf tvrdě kritizoval. Na jeho stranu se pak přidali i divadelníci a další zaměstnanci.

„Prvním mým krokem bude odvolání jednatelky divadla. To bude rychlost. Jednatelce divadla Ireně Žantovské jsem na zasedání zastupitelstva slíbil, že kdybych byl zvolen primátorem, bude její odvolání jeden z prvních bodů jednání zastupitelstva. A to rozhodně dodržím,“ sdělil Milan Volf. Na otázku, zda by se do pozice jednatele mohl vrátit odvolaný Jan Krafka pak taktně sdělil: „Ještě jsem s Honzou o tom nemluvil. Musíte si počkat.“

Rozhodně ne všechny projekty předchozího vedení radnice skončí. Milanu Volfovi se například zamlouvá projekt na výstavbu výškové budovy. „V některých věcech máme jasno, některé už nezachráníme. Nechal bych proto toto téma na později, nevím, jak jsou na tom městské peníze, investice a podobně. Chci se ještě sejít s tajemníkem úřadu,“ dodal závěrem Milan Volf.