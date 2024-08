Daniela Martinovská dnes 12:09

/FOTOGALERIE/ Koupání, dovádění, hraní nejrůznějších her a letní dobrodružství. Takový byl příměstský tábor v Třebichovicích, který si druhý srpnový týden užívaly desítky dětí. Pořadatelé pro ně připravili také výlety, společně vyrazili například do Zooparku Zelčín či do vojenského skanzenu ve Smečně.