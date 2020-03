Středočeské krajské nemocnice mají aktuálně k dispozici 175 lůžek pro pacienty s nákazou Covid-19, další podle předpokladů mohou v případě potřeby přibýt. Vytváření akutních lůžek je prioritou a stejně tak dostatek ochranných pomůcek.

Nemocnice Slaný. | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová

Nemocnice stále ještě nějaké denní zásoby mají, ale v případě, že by nastala kritická situace, mohl by být zejména nezbytných respirátorů nedostatek. To se týká kladenské i slánské nemocnice „V tuto chvíli je potřeba, aby nám byl s vybavením stát nápomocen,“ sdělila středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) k zajištění ochranných pomůcek.