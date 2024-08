Středočeští hasiči vyjížděli po celém Kladensku během nedělního odpoledne ke 44 událostem. V terénu byli také kladenští strážníci a policisté. Příval vody na několika místech vyrazil i poklopy od kanálů.

Hlídky městské policie například odkláněly dopravu od křižovatky ulic Železničářů, Jateční a Sportovců. "Ve vodě zde uvízla dvě auta. Strážníci odkláněli provoz od viaduktu," popsala mluvčí Městské policie Kladno Alena Purkytová.

S vodou se potýkali také obchody. Například Tesco v Americké ulici umístilo před dveře i pytle, bránící většímu přítoku vody. I tak se voda dostala dovnitř. Kvůli zaplaveným podzemním garážím je momentálně uzavřený vstup do parkoviště na úrovni -1 v Obchodním centru Cental v ulici Petra Bezruče.

"Prosíme, využijte podzemní parkoviště na úrovni -2, odkud se pohodlně dostanete na pasáž centra přes oranžové lobby. Tuto cestu snadno najdete díky oranžovým sloupům, které ji v garážích označují," informuje obchod na sociálních sítí s tím, že z technických důvodů nelze použít k přístupu z a do garáží výtahy. "Jsou v provozu pouze mezi přízemím a prvním patrem v nákupní zóně centra," stojí na facebooku.

Kvůli nedělnímu počasí byly zaplaveny sklepy i výtahové šachty. Jak uvedl mluvčí kladenského magistrátu Vít Heral voda se dostala do výtahové šachty šestého věžáku v Rozdělově. "V tuto chvíli není v provozu ani jeden ze tří zdejších výtahů. Zatím není jasné, kudy se voda do šachty dostala. To ukáže následné šetření," řekl mluvčí města s tím, že situace je v řešení a opraváři se snaží, co nejrychleji uvést výtahy do provozu.

Vzhledem k tomu, že věžák má třináct pater, jsou porouchané výtahy velkou nepříjemností pro zdejší obyvatele.