Malochovy slepic se mezi lidmi na Kladensku stále těší velké oblibě. Kdo má možnost na dvorku či na zahrádce chovat drůbež, neváhá ještě i v dnešní době pořídit si vlastní nosnice na vajíčka. To potvrzuje také zájem lidí o vynesené slepičky. Při nákupu mají záruku, že se jedná o opeřence vakcinovaného a je téměř stoprocentní jistota, že i několik dalších let bude dělat chovateli dobrou službu.

„Z velkochovu vyřazujeme slepice dvakrát ročně, ovšem pro malochovatele jsou vhodné. Na rozdíl od překupníků, kteří prodávají jedinou nosnici i za 190 – 240 korun a nezřídka ji vydávají za kuřici, máte u nás záruku, že je zvíře zdravé a v dobré kondici,“ potvrzuje Emília Vavroušková, zootechnička podniku Ovus.

Roční nosnice z podniku stačí na to, aby při dobré péči v domácím prostředí odvedla chovateli, co se od ní požaduje, a denně snesla jedno vejce. „V případě kuřic, které prodáváme vakcinované za 240 korun, nikdy předem nevíte, zda bude skutečně snášet nebo ne, “dodala.

Natvrdlí donesli vejce z Velvar na Karlův most. Lidé si připíjeli vaječňákem

Podle zootechničky platí, že co do slepice vložíte, taková vajíčka budete mít. „Vejce je superpotravina a patří k nejvýživnějším a nejzdravějším na světě. Jsou bohatá na vitaminy, minerály, obsahují zdravé tuky a představují vynikající zdroj bílkovin. I lidem s nižšími příjmy zajistí potřebné bílkoviny, jaké jsou jinak třeba v mase, které je pochopitelně nákladnější a pro některé skupiny obyvatel stěží dostupné,“ dodala Vavroušková.

„Důrazně upozorňuji, že slepice není popelnice! Ačkoli si někteří lidé myslí, že jim opeřenec poslouží jen pro likvidaci zbytků z kuchyně, není to správná cesta. Slepice je pták, není to vepř a mnohé zbytky z kuchyně po ni nejsou vhodné. Pracuji v oboru 35 let a mnohokrát se mi to potvrdilo,“ říká zootechnička. „Řada lidí odsuzuje chov slepic v klecích, ale já za svůj život poznala i nosnice chované na dvorku, které žily po kolena v hnoji a prakticky k ničemu jinému neměly přístup. Slepice byly podvyživené, nemocné a tak dále. Ale to často odběratel bohužel neví, vejce si s nadšením od drobného chovatele odebere jako domácí a je spokojený. Přesto netuší, jak zvíře žilo,“ konstatuje zootechnička.

Naštěstí však převažují chovatelé, kteří chtějí nosnicím dávat to nejlepší a nezřídka je chovají jen pro vlastní potřebu či potěšení. „V dnešní době koupíte vejce okolo tří až pěti korun. V akci i levněji. Je otázkou, jestli se pak chov slepic doma vyplatí, když za 25 kilo kvalitního komplexního krmiva dáte i 450 korun, přičemž doporučená denní dávka pro dospělou slepici je okolo 120 gramů krmiva. Na druhé straně lidé, se kterými hovořím a pravidelně se vracejí, se chovu věnují spíše správně," vysvětlila zootechnička.

Na Slánsko opět vyrazí oblíbený Cyklohráček. Sezona turistických vlaků startuje

„Slepice z Ovusu, kterých máme v podniku celkem okolo 260 tisíc, vyprodáváme tentokrát až do 13. dubna. Mezi zákazníky jich odejde v jarní vlně okolo pěti tisíc kusů. A podobné je to i na podzim. V době covidové, kdy lidé nikam nesměli a byli doma, jsme jich prodali i třikrát tolik,“ dodává zootechnička.

To, že může být slepice nejen užitkovým zvířetem, ale i domácím mazlíčkem, potvrzuje například Miroslava Ratajová Vytvarová ze Třebichovic. „S manželem chováme na zahradě pět slepic a jednoho kohouta. Protože máme dvouletého syna, je to i pro něj velká zábava i poučení, sledovat, jak na dvorku zvířata žijí. Kdybych to měla jen vyčíslovat, chov už se ani nevyplatí a je pohodlnější koupit vejce v supermarketu, navíc nemáte nepořádek, ale pro mě jsou slípky členové rodiny. Máme je pojmenované a necháme je u nás dožít. Když jdu za někým na návštěvu nebo chci potěšit kamarádku, přinesu naše vajíčka. Obdarovaní z toho mají radost. Za mě je to výborný dárek,“ potvrzuje žena.