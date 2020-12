Bratři Dušan a Slavomír Hudákovi původem ze Slovenska mají své stanoviště před slánským Kauflandem už čtvrtým rokem. Stejně jako jindy zde nabízejí krásné zdravé stromy z plantáže z Únětic u Prahy. Letos poprvé v partě chybí tatínek Dušan. „Má už důchodový věk, tak jsme rádi, že zůstal doma a užívá si předvánoční pohodu, nadělal už se v životě dost,“ shodují se bratři.

Distribuce a prodej stromků z plantáží je práce sice voňavá, ale i náročná a za každého počasí. Chlapi Hudákovi ji mají i tak rádi a ke každému zákazníkovi jsou velice úslužní, všem ochotně poradí, u každého stromečku upraví předem kmínek do stojanu, zabalí s sebou do ochranné sítě a přidají potvrzení o koupi. Aby stromek déle vydržel, zájemci si mohou koupit například stojánek na vodu nebo stromek přímo v kontejneru.

Asi nejvíce jdou tradičně na dračku jedle. Ve výšce okolo 180 centimetrů ji koupíte od 750 do 900 korun, náročnější zákazníci si mohou vybrat odrůdy i za 1400 korun. Smrčky v téže velikosti pořídíte letos od 350 do 400 korun a borovice stojí okolo 500 korun. Od loňska se nezdražovalo. Jak prozradil Dušan Hudák, odhadem takto vysoký stromek roste 14 až 15 let.

Kdo má hlouběji do kapsy, prima službu mu udělají střihané větve, které se prodávají po dvou v balení. Měkké jedlové jsou za 49 korun, poslouží jako dekorace ve váze i při výrobě věnců. Zakoupit zde můžete i jmelí, ať přírodní nebo zlaté či stříbrné.