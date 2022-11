Specializovaný obchod na zahradu, který má na Kladensku dvě provozovny ve Slaném a Unhošti, patří mezi první, kde letos živé stromky začali prodávat. Cena je stále příznivá a oproti loňsku se příliš nezvýšila. Nejžádanější kanadská jedle velikosti L v rozmezí od 150 do 200 centimetrů je v nabídce za 549 korun, přičemž vloni byla za 500, potvrzuje prodejce.

Vyšší stromky velikosti XL v rozpětí od 200 do 250 centimetrů podražily zhruba o stovku. Kdo se spokojí se stromkem symbolickým do výšky 150 centimetrů, ten lze koupit dokonce za 299 korun.

Podívejte se: V Hobšovicích uspořádali tradiční výlov rybníka

Většina zákazníků si přímo na místě nechá stromek zaříznout a zabalit do síťky, tato úprava vás přijde letos na 49 korun. „Mohli bychom ho řezat až doma na dvorku, ale takhle je to pohodlnější, protože v prodejně na to mají speciální náčiní. Padesátikoruna navíc nás ani nemrzí a lépe ho dovezeme autem domů. Stromek postavíme na zahradě do vody, aby zbytečně neusychal, ale o první adventní neděli už ho nazdobíme. Je to naše tradice. Chceme se z něj radovat co nejdéle,“ potvrdila jedna ze zákaznic.