Nabízí je třeba Svaz diabetiků, spolek stomiků, komunita pro zrakově postižené – SONS, ale i svaz zahrádkářů, univerzita třetího věku, Středisko komplexní sociální péče Fontána a mnoho dalších institucí.

„Pro seniory jsme vytvořili projekt Kladno seniorům. Svůj portál má i na internetu. V rámci projektu nabízíme seniorům více než 1000 aktivit jak sportovních, vzdělávacích, kulturních tak ostatních,“ řekla mluvčí magistrátu Lucie Steinerová a dodala, že město hradí více než 75 procent veškerých nákladů spojených s realizací projektu. Zbylé náklady si financují účastníci formou paušálního ročního poplatku.

Koordinační centrum projektu sídlí ve Sportovních areálech města Kladna v Rozdělově.

Jako denní centrum, kam lze docházet z ulice denně, funguje Středisko komplexní sociální péče Fontána Kladno. Sídlo má v ulici 5. května.

Každé úterní odpoledne se zde koná relaxační cvičení při hudbě. Ve středu a ve čtvrtek odpoledne zde mají Klub tvořivých rukou. Nechybí ani celoročně škála přednášek a výletů. Koncem měsíce si příchozí užijí folkové odpoledne, stejně tak příští měsíc.

V březnu se podívají do Stavovského divadla na komentovanou prohlídku a chystá se i Velikonoční výstava, kde si veřejnost může zakoupit výrobky klientů střediska.

Více času na koníčky

V důchodu to pro některé jedince teprve začne být zajímavé. To potvrzuje i kladenská historička Irena Veverková. "Je to dáno tím, že člověka v produktivním věku odvádějí od jeho zájmů práce a rodina. Já osobně jsem se do penze moc těšila, protože jsem věděla, že konečně získám více času na svého velkého koníčka, kterým je historie. A mohu potvrdit, kalendář mám plný. To vše musím skloubit s péčí o vnučku, manžela, chatu. Beseduji, přednáším, trávím hodiny v archivu. Ale velmi mě to baví,“ potvrzuje dvaašedesátiletá Irena Veverková.

Dalším příkladem za všechny je jiná neuvěřitelně aktivní penzistka, spisovatelka Zora Dvořáková. Je, kromě dalšího, činná v Klubu Milady Horákové a Konfederaci politických vězňů. Zatímco některé její vrstevníky můžete nejčastěji potkat na slevových týdnech v obchoďáku nebo v cukrárně, tahle pětaosmdesátiletá dáma představí veřejnosti v úterý 26. února svoji další knihu s názvem Ohlédnutí za totalitou. „Na svém kontě mám publikací už přes dvacet a poslední jsem vydala v roce 2018,“ potvrzuje Zora Dvořáková.

Výčtem aktivních Kladeňaček ale zdaleka nekončíme. Dvaasedmdesátiletá stomatoložka Danuše Draškovičová si při nedostatku zubařů prakticky ani nemůže dovolit pověsit řemeslo na hřebík a ordinaci má stále plnou. Kromě toho je předsedkyní Sociálně zdravotní komise města Kladna, kde se snaží pomáhat potřebným i seniorům, spolupracuje s Farní charitou Kladno a dalšími subjekty.

Projekt Kladno seniorům:



Zdravotní cvičení: Sportovní hala, ulice Sportovců, Kladno – Pondělí až čtvrtek dopoledne



Kurzy kreslení: budova bývalého archivu, náměstí Starosty Pavla, Kladno (naproti Komerční bance) - od 13.1 do 29.6. každé pondělí od 15.30 – 17.30 hodin



Genalogický klub: Labyrint - středisko volného času, vzdělávání a služeb



Arbesova 1187, Kročehlavy, 272 01 Kladno – 20.3.,17.4., 15.5., 12.6. - vždy v pátek od 9 do 12 hodin



Notebook pro úplné začátečníky: Labyrint - středisko volného času, vzdělávání a služeb Arbesova 1187, Kročehlavy, 272 01 Kladno – 26.2., 4.3., 26.3.,1.4 vždy od 12.15 – 14.15 hodin



Mobilní telefony a jak na ně – začátečníci: Labyrint - středisko volného času, vzdělávání a služeb Arbesova 1187, Kročehlavy, 272 01 Kladno – od 5.2. - 1.4. každou středu od 10 - 12 hodin



Angličtina: Labyrint - středisko volného času, vzdělávání a služeb

Arbesova 1187, Kročehlavy, 272 01 Kladno – 7. 1. do 16.6. každé úterý od 10 – 11.30 hodin



Keramika: Labyrint - středisko volného času, vzdělávání a služeb

Arbesova 1187, Kročehlavy, 272 01 Kladno – od 8.1. do 24.6. ve středu jednou za dva týdny od 10 do 12 hodin



Bridž pro začátečníky: Labyrint - středisko volného času, vzdělávání a služeb

Arbesova 1187, Kročehlavy, 272 01 Kladno – od 15.1. - 10.6. jednou za tři týdny od 10 do 11.30 hodin



Seniorské plavání v Kladně:

Senioři nyní mohou přijít plavat kdykoliv v časovém bloku úterý, čtvrtek, pátek od 12.00 do 15.00 hod. Cena za 1 hodinu je 20 Kč. Nyní je nově možné koupit si plavání na 2 hodiny po sobě jdoucí (cena 20Kč/1 hodina). Poslední vstup u jednohodinové návštěvy je možný ve 14.15 hod. a u dvouhodinové návštěvy ve 13.20 hod. Podmínkou vstupu je, že zájemce je registrován v projektu Kladno seniorům. Registrace je za poplatek 500 Kč/kalendářní rok (tzn. leden – prosinec).



Středisko komplexní sociální péče, Fontána, 5. května 249, 272 01 Kladno

Přednáška 18.3. ve 13.30 hodin

Matrika Kladno zažila spoustu krásných a romantických svatebních a registračních obřadů. Zveme vás na přednášku paní Jaroslavy Vrňákové na téma Matriční události v Kladně v roce 2019.



Výlet 25.3.

Stavovské divadlo je součástí Národního divadla, na jeho scéně působí soubory činohry, opery a baletu. Pojeďte s námi na komentovanou prohlídku Stavovského divadla v Praze.

Přihlásit se můžete 20.3.2020 od 8.00 hodin v 1. patře Fontány.

Cena: 168,-Kč (zahrnuje dopravu a vstupné)

Odjezd od Fontány: v 7.30 hodin Předpokládaný návrat: ve 12.00 hodin



Společenské odpoledne 28.3. 15.00 - 17.00 hodin

Fontána, společně s kapelou FOLK – COUNT, vás zvou na společenské odpoledne s písničkou (trempské, country, folk i lidovky) do restaurace U Fridrichů v Kladně, ul. Smetanova 1218.



Velikonoční prodejní výstava 30.3. – 2.4. 9.00 - 16.30 hodin

Pravá radost z Velikonoc vychází z mnoha tradic a zvyků. Zveme vás na tradiční výstavu výrobků našich seniorů, která se uskuteční v uvedených dnech v přízemí Fontány.