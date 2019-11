Do premiérového projektu "Společně v Kladně", založeného na principu participativního rozpočtu, adresovali občané Kladna celkem 46 vizí, jak vylepšit veřejný prostor a komunitní život ve městě. Zhruba třetina z nich však nebyla realizovatelná.

"Některé projekty byly navrženy na pozemku, který není v majetku města, realizace jiných zase není v kompetenci města. Další není možné uskutečnit kvůli inženýrským sítím, které navrženou lokalitou procházejí, nebo přesahují daný finanční rámec 500 tisíc korun či nesplnily jiné podmínky realizace," vysvětluje koordinátorka projektu "Společně v Kladně" Michaela Müllerová.

Návrhy se týkaly čtyř katastrálních území Kladna – Dubí, Kladna, Kročehlav a Rozdělova. „Realizovat se budou projekty ve všech částech města, které získaly nejvíce hlasů. Snahou projektu „Společně v Kladně“ je podpora participativního plánování na celém území Kladna,“ řekl Dan Jiránek, primátor Kladna. Uskutečněny tak budou projekty na 1. místě v katastrálním území Dubí, Kladno, Kročehlavy a Rozdělov a dále projekty na 2. až 4. místě v katastrálním území Kladno, Kročehlavy a Rozdělov.

V Dubí byl podán pouze jeden návrh. „Velmi si cením iniciativy všech, kteří projekty navrhli i těch, kteří o nich hlasovali. Společné zlepšování života v Kladně je jedním z významných kroků, jak město spolu s občany rozvíjí komunitní plánování a otevřeně diskutuje. Jsem velmi rád, že se bude realizovat tolik projektů a těším se na příští ročník“, dodal Jiránek.

Realizovat se budou tyto návrhy:

Z katastrálního území Dubí:

Bezpečnější Dubí



Z katastrálního území Kladno:

Zeleň místo Billboardů na ČSA

Schody – bezpečné místo v Podprůhonu, ul. Na Stráni

Sítenské údolí? Oáza přírody v srdci Kladna

Dosadba stromů na náměstí Jana Masaryka



Z katastrálního území Kročehlavy:

Biopopelnice do sídlišť v Kročehlavech

Stojany na kola u vlakového nádraží

Městská louka a mozaika U Hvězdy

Stín pro dětská hřiště v Kročehlavech



Z katastrálního území Rozdělov:

Parkourové hřiště na Sletišti

Návrat zvonu do kapličky sv. Mikuláše na návsi Jana Opletala v Rozdělově

Pískoviště na Sletišti ve stínu

Cyklostojany na Sletiště



Celkem hlasovalo 1647 občanů Kladna starších patnácti let a absolutně nejvyšší podporu získal návrh „Zeleň místo billboardů na ČSA“.