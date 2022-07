FOTO: Prostor před kladenským Sletištem je k nepoznání a přibude i zeď slávy

Výstavba kruhového objezdu a proměna celého prostranství před Městským stadionem Sletiště v ulici Sportovců v Kladně je v plném proudu. Místo se změnilo k nepoznání. Silnice je vybraná až do spodních vrstev. Radnice slibuje, že do konce prázdnin bude hotovo a výsledek bude rozhodně stát za to.

Prostor před kladenským Sletištem je k nepoznání a přibude i zeď slávy. | Foto: Deník/Kateřina Nič Husárová

Úpravy se týkají i parkoviště za sportovní halou a křižovatky ulic Fr. Kloze a Sportovců, kde vzniká jeden ze tří nových kruhových objezdů. Do ulice Sportovců se napojí ulice Strouhalova a parkoviště za sportovní halou. Autobusová linka 605 nyní končí v ul. Ke Stadionu zastávkou Kladno, nemocnice, a stejnou stanicí také začíná. Zastávky Stadion F. Kloze a Aquapark nejsou po dobu revitalizace obsluhovány. FOTO: Jak se vám proměna líbí? Koupaliště na Sletišti po rekonstrukci otevřelo Proměnou křižovatky v kruhový objezd se odbourají dlouhé čekací doby při výjezdu z ulice Fr. Kloze, blokování provozu při odbočování z ulice Sportovců na Fr. Kloze a složitý pohyb autobusů křižovatkou včetně podmínek pro výjezd od Sletiště. „Plocha za sportovní halou bude mít nově i více funkcí. Část bude nadále sloužit jako parkoviště a část jako příjezdová komunikace k plaveckému bazénu, sportovní hale a Sport Hotelu Sletiště,“ uvedl kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno). Těmito změnami prostor před Sletištěm město vyčlení pouze pro chodce a cyklisty, odstraní kolizní místa a navýší tak bezpečí a komfort pro malé i velké sportovce. Po dobu stavby je tato křižovatka zcela uzavřena. Velké parkoviště u Sletiště zůstalo otevřeno. Rekonstrukce je součástí dalších oprav Na revitalizaci navázalo město v červnu rekonstrukcí vstupu do Aquaparku Kladno, kde se dělníci zaměří na novou dlažbu, lavičky, zeleň a unikátní vodní prvek z dílny kladenského sochaře Zdeňka Maniny. Vše začátkem podzimu doplní zeď slávy zobrazující kladenské sportovce, kteří byli úspěšní nejen na lokální či na celostátní úrovni, ale i ve světě.

