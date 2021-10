Jak potvrdila mluvčí středočeských hasičů Dagmar Zemanová, při nácviku obstáli profesionálové na výbornou, stejně jako dobrovolní hasiči ze Hřebče, Braškova a Pcher. Jedná se o typ cvičení, o němž hasiči nemají do poslední chvíle před výjezdem ponětí. Prověřuje se tím jejich akceschopnost a připravenost na zátěžové situace. Ve škole byli naopak na mimořádnou událost nachystáni. Jedná se navíc o školní budovu, která prochází rekonstrukcí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.